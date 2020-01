Part – Képkiállítás nyílt Cserniga Gyula festőművész alkotásaiból

A magyar kultúra napját számos rendezvénnyel méltatják Kárpátalja-szerte, melynek egyik állomása Cserniga Gyula festőművész Part című önálló tárlata. Az eseményt a Magyar Keresztény Értelmiségiek beregszászi csoportja szervezte meg a Pásztor Ferenc Közösségi és Zarándokházban január 19-én – ezzel is ünnepelve fennállásuk ötödik évfordulóját.

A tárlatmegnyitót megtisztelte jelenlétével Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul, Keresztes Dénes, a Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alelnöke; Halász László, a beregszászi járási művelődési osztály vezetője, Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség vezető lelkésze, Birta István, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség kurátora. A konferanszié szerepét Jakab Eleonóra beregszászi KÉSZ-elnök, a rendezvény szervezője töltötte be.

A kiállítás kezdetén Kölcsey Ferenc Himnusz c. költeményét Bonkáló Beáta mondta el, majd a jelenlévők közösen el is énekelték azt. Ezt követően Szilágyi Mátyás főkonzul szólalt fel, beszédében hangsúlyozta a kultúránkhoz, anyanyelvünkhöz, a magyar identitásunkhoz való ragaszkodás fontosságát, illetve méltatta a festőművész által most kiállított képeken a kárpátjai tájak szépségének hiteles visszatükrözését.

Cserniga Gyula festőművészről és kiállított képeiről Pusztai-Tárczy Beatrix osztotta meg gondolatait, érzéseit. „Látni, láttatni, s közben láthatatlannak maradni. Cserniga Gyula úgy végzi festői és lelkipásztori tevékenységét, hogy képeivel, tetteivel, szolgálatával vagy bármi mással nem kívánja magára terelni a figyelmet, […] s pont ezáltal képes olyan tisztán, valóságosan és alázatosan bemutatni azt a Valakit, azt az igazán nagybetűs Alkotót, akitől ő maga is tanul.”

A művész rövid felszólalásában megköszönte a szervezők munkáját, a jelenlévők részvételét és támogatását, illetve arra biztatta a közönséget, hogy fedezzék fel a képek mögötti spiritualitást, lássanak túl a képeken a megfoghatatlan misztériumig.

A kulturális programot színesítette Tarpai Júlia csodás fuvolajátéka, Hapák Alexandra és Bence Barbara duetténeke, illetve a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola harmonikaegyüttesének lendületes előadása.

A kiállítás Bárdos István pohárköszöntője után a képek megtekintésével, kötetlen beszélgetéssel zárult.

A kiállítás megtekinthető február 16-ig (és a képek megvásárolhatóak) az alábbi telefonon történő előzetes egyeztetés után: +380954982704 vagy +380505191677.

PTB

Kárpátalja.ma