Pünkösdi királyválasztás a Nagyberegi tájházban

A húsvét utáni ötvenedik napon, az idén június 9-én ünnepli a keresztény világ a Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját. A néphit szerint, ha e napon szép az idő, akkor jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték össze ügyességüket.

A hagyományokhoz híven a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet immáron hetedik alkalommal szervezett pünkösdi királyválasztást június negyedikén a nagyberegi tájházban.

Az ünnepség a tájház kiemelkedő programjai közé tartozik. Ezen a napon a szokásosnál is hangosabb volt a tájház udvara. A Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola harmadikos kislegényei mérték össze erejüket különböző versenyszámokban a pünkösdi király címért. Ezt a titulust az ügyességi versenyek nyertese érdemelte ki. Egykor a „királynak” kiváltságai is voltak: a pünkösdi király egy évig minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hivatalos volt, minden kocsmában ingyen ihatott, mert amit elfogyasztott, azt a község fizette ki később. Általában ő lett a legények vezetője is az adott évben.

A program délelőtt 10:00 órakor kezdődött. Az érkezőket arcfestés és kézműves foglalkozás várta az udvaron. Vézer Patricia asztalánál türelmesen várakoztak a gyerekek, hogy végre pókemberré, tigrissé, hercegnővé, pillangóvá váljanak. A kézműves foglalkozáson Furman Évával krepp papírból pünkösdi rózsákat készítettek. Majd mindenki élvezettel fogyasztotta Olasz Piroska néni kemencében sült túrósporlósát.

A foglalkozás után következett a verseny. A néphagyományban egykor szokásos lóverseny és tűzugrás helyett – a fiatal korosztályra való tekintettel – egyszerűbb ügyességi játékokon kellett bizonyítaniuk az iskolásoknak. A fiúk a gólyalábon járással, karikadobással, célbadobóssal, diótörővel, ostoros játékokkal és bothúzással szerezhettek pontokat maguknak. A győztes Olekszik Márk lett Beregszászból, így idén ő birtokolja a pünkösdi király címet. És hogy a király ne maradjon egyedül, választott magának egy királynét. A korona Varga Noémi fejére került, aki szintén a Kossuth Lajos középiskolából érkezett. Az eredményhirdetés után a nyertesek ajándékcsomagot kaptak, amit az osztályban közösen tudnak használni, de a többi résztvevő sem távozott üres kézzel a Pro Cultura Subcarpatica jóvoltából.

A vetélkedő után a tájház udvarán a népi játékoké volt a főszerep. Egy újabb tartalmas, vidám délutánt tölthettek el a tájházban a gyerekek.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk további rendezvényeinkre is!

CS.P.A.

Kárpátalja.ma