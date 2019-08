Rockfesztivál kezdődött Nagyszőlősön

A rockzene kedvelői augusztus elején igazi kikapcsolódásra számíthatnak Nagyszőlősön, ahol négynapos rockfesztivál vette kezdetét. Augusztus 1-től 4-ig ukrajnai és külföldi rocklegendák és fiatal zenészek szórakoztatják a közönséget előadásaikkal a Fekete-hegy lábánál, a Vinnicski-dűlőben.

A fesztivál során színpadra lép többek között a Showgor, a Far Away At Skyline, a Wasted Metal, a Perfect Symmetr, a Kalapács, a Five More Minutes és mások. A legnagyobb koncert mindenképpen szombat este várható, amikor is a Kalapács heavy metal zenekar lép színpadra.

A koncertek délután 16:00 és 17:00 óra magasságában kezdődnek. A nap folyamán pedig fesztiválhangulat, motoros felvonulás várja a látogatókat.

Nagyszőlősön idén harmadszor szerveznek rockfesztivált, ám ez az első alkalom, hogy ilyen nagy volumenű a rendezvény.

A fesztivál részletes programjáról és az esti koncertekről a rendezvény saját oldalán, a vynohradivrockfest.com oldalon olvashatnak. Jegyeket a helyszínen vásárolhatnak a koncertezni vágyók.

Gál Adél

Kárpátalja.ma