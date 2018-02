Február 22-én, csütörtökön Ungváron a Kárpátaljai Megyei Zenés-Drámai Színházban láthatta a nagyközönség a Duna Művész­együttes Solus Christus – Egyedül Krisztus című táncszínházi előadását, amelyet a reformáció 500. évfordulójának szenteltek.

A produkciót az Aranykert Egyesület és a Duna Palota gondozásában a Duna Művészegyüttes mutatta be a Göncöl Zenekar, a Szent Efrém Férfikar (kórusvezető: Bubnó Tamás) és a budakeszi Hét Lépés Táncegyüttes gyermektáncosainak közreműködésével. A közel 70 perces előadás a reformáció napjainkig ható értékeit tárta elénk. A régmúlt időktől, egészen Jézus szenvedéstörténetével kezdve az apostoli hitvalláson keresztül napjainkig mutatták be az öt sola (alapvető hittétel) egyikét. Az „Egyedül, kizárólag Krisztus” elv azt jelenti, hogy egyedül Krisztus a közvetítő Isten és az ember között, és így senki máson keresztül nem lehetséges a megváltás. A táncszínház tagjai szimbolikusan érzékeltették azt, hogy a reformáció értékei a felnövekvő nemzedékek számára is aktuálisak és fontosak: az előadás végéhez közeledve gyermekek csatlakoztak a táncosokhoz és az énekesekhez.

Az előadás után Juhász Zsolt, a Duna Művészegyüttes művészeti vezetője, koreográfusa elmondta, hogy a téma a reformáció 500. éve alkalmából találta meg őket. Fontosnak tartották, hogy foglalkozzanak a reformációval, illetve annak egyik tézisével, a Krisztussal való azonosulással, az emberi mivoltával, és azzal, amit a reformáción keresztül adott a világnak, s amit Krisztus személyéből merített a reformáció.

– Nagyon szép kihívás volt és öröm, hogy bemutathatjuk. Köszönet a Reformációs Emlékbizottságnak, hogy támogatták a produkciót. Budapesten a Várkert Bazárban tavaly december 7-én volt a bemutató nagy sikerrel. Januárban elindultunk egy turnéra: felléptünk Debrecenben, Nagyváradon, most itt vagyunk Ungváron, majd Szarvasra és Pápára megyünk tovább. Március 20-án szintén a Várkert Bazárban zárjuk ezt a rövid turnét. A továbbiakban az előadás sikerén fellelkesülve szeretnénk tovább játszani a darabot – avatott be a kulisszatitkokba Juhász Zsolt.

A művészek korábban tavaly év elején jártak Kárpátalján, akkor Memento címmel a Filharmóniában a Gulág áldozatainak emlékére tartottak teltházas előadást. Akkori produkciójukat szintén egy bizottság, a GULÁG–GUPVI Emlékbizottság támogatta. Így már visszajárónak mondhatják magukat, és elmondásuk alapján várták a szeretetteljes fogadtatást, ami természetesen nem maradt el.

Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke elmondta, hogy az előadás személyes kapcsolatoknak köszönhetően jött létre. Letenyei Gábor, a darab produkciós vezetője a Zurgó együttessel járt már Kárpátalján, és szeretett volna visszajönni. Ez tavaly sikerült, és ettől fellelkesülve, valamint azért, mert minden határon túli területre elviszik a művet, most Kárpátaljára is elhozták.

– Mi ennek nagyon örülünk, nagy szeretettel fogadtuk, és a jövőben is visszavárjuk őket. A művészek két olyan témát ragadtak meg, amely megtartotta a magyarságot az elmúlt ezer esztendőben. Az egyik a hagyomány, a kultúra, a másik pedig a hitünk. Ez a kettő lesz az, ami a következő ezer évben is meg fog tartani bennünket. Legyen az Magyarország, Kárpátalja vagy bármelyik vidéke a magyarságnak, mert ettől vagyunk mi egy nemzet, és ez tökéletesen átjött az előadáson. A mai értékevesztett Európában egyértelmű üzenet ez a magyarság jövőjét, megmaradását illetően. Egyedül a keresztény-nemzeti identitás biztosíthatja nemzetünk jövőjét! – zárta gondolatait az elnök asszony, és elmondta, ígéretet kapott arra, hogy a Mátyás-emlékév keretében újabb produkcióval készülő Duna Művészegyüttes a tervek szerint ősszel ismét Kárpátaljára látogat.