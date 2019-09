Szakmai találkozót tartott a Tájházszövetség

XVII. alkalommal szervezett országos találkozót és konferenciát a Magyarországi Tájházak Szövetsége Élő hagyomány a tájházakban címmel. Az összejövetelt szeptember 26-a és 28-a között tartották a Heves megyei Hatvanban és Boldogon. Az eseményen Kárpátaljáról a Nagyberegi tájház képviseletében Gál Adél és Csurman Puskás Anikó, a tájház programszervezői is részt vettek.

A program csütörtökön a nulladik nappal indult, amikor a vendégek városnézésen vehettek részt és megtekinthették Hatvanban a Hatvany Lajos Múzeumot, valamint a Serfőzdét.

Az “Év tájháza” pályázat nyertese

A rendezvény másnap Boldogon folytatódott, ahol pénteken délelőtt adták át az „Év tájháza” kitüntető címet, melyet 2019-ben a veszprémi Bakonyi Ház nyert el. Veszprémben, a Bakonyi Háznak és a Laczkó Dezső Múzeumnak is otthont adó Erzsébet-ligetben, az 1935-ben felépített parasztház kezdettől fogva állandó néprajzi kiállítással működött. A ház háromosztatú lakóépület, boltíves tornáccal, a Veszprém környéki népi építészet jellegzetes, viszonylag fejlett típusa, amely különösen a kisnemesi falvakat jellemezte.

A szakmai konferencia ugyanitt, Boldogon folytatódott a díjátadás után. A megnyitón Laczkó Roland, a község polgármestere, Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője és dr. Bereczki Ibolya, a Tájházszövetség elnöke köszöntötte a résztvevőket.

A konferencia során a helyi folklór tájházi megjelenési formáinak a legjobb hazai példái mellett a határon túli Garam-menti, ún. kurtaszoknyás falvak gazdag hagyományőrző tevékenységébe is bepillantást nyerhettek a résztvevők.

Pódiumbeszélgetés keretében mutatkozott be többek között a Nagyberegi Tájház is. Az ott szervezett foglalkozásokról Gál Adél, a tájház munkatársa tartott rövid bemutatót.

A prezentációkon túl a boldogiak sütésben, főzésben, gyűjteményeik bemutatásával, gyermek- és felnőtt csoportjaik közreműködésével a gyakorlatban is szemléltették, hogy náluk valóban élnek a hagyományok.

Szombaton az érdeklődők egy tanulmányút keretében ellátogattak a Hévízgyöki Tájházba, a Turai Falumúzeumba, a Lapu Istvánné Tájházba. Megtekinthették továbbá a Kókai Helytörténeti Gyűjteményt, valamint a Gombai Tájházat.

