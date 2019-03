Tisztelet a bátraknak, szabadságot a magyarnak! – március 15-i megemlékezés Munkácson

A bátorság fogalma koronként változó. A márciusi ifjak számára a bátorság abban nyilvánult meg, hogy felléptek az elnyomó rendszer ellen. Ma már az is merészségnek számít, hogy nyíltan emlékezünk meg azokról, akik kivívták számunkra a szabadságot. Március 15-én az 1848-1849-es hősöket méltatták Munkácson, az őrhegyaljai (Podhering) emlékműnél. A jeles alkalmon nem csupán a helyiek és környékbeliek, hanem Munkács testvérvárosáról, a Pest megyei Dabasról érkezett diákok és tanárok is részt vettek.



Az ünnepség helyszínválasztása nem a véletlen műve volt: áprilisban lesz 171 éve, hogy Őrhegyalján egy maroknyi csapattal győztes csatát vívtak a magyar szabadságharcosok, amelynek emlékére Munkács külvárosában 1901-ben obeliszket állítottak.

Az állami és a nemzeti himnusz, valamint a köszöntések után Ferenczi Attila, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház színművésze elszavalta a Nemzeti dalt. Ezt követően Buhajla József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja tolmácsolta Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének üzenetét.

„Éljünk bárhol is a világon, ezen a napon egy ütemre dobban a szívünk, kokárdát tűzünk a kabátunkra, s együtt ünnepeljük a márciusi ifjakat” – idézte a főkonzul Orbán Viktor szavait.

–Ma 171 éve, hogy népünk tanúságot tett arról, hogy nem tud, és nem is akar idegen nagyhatalmaknak behódolva élni, és arról is, hogy nem a külső körülmények határozzák, és nem is a nagypolitikai játszmák alakítják a nemzet sorsát, hanem elsősorban mi magunk – mondta Bocskor Andrea, európai parlamenti képviselő beszéde során felidézve a vidék legjelentősebb ’48-’49-es ütközetét, a győztes podheringi csatát.

Ezt követően a megemlékezők Bródy János Szabadnak születtél című dalát hallhatták Balogh Marianna előadásában, majd Zsupán Jenő, a Kárpátaljai Ruszin Néptanács elnöke osztotta meg ünnepi gondolatait. Ezután Petőfi Sándor Van-e egy marok föld versét szavalta el Balogh Marianna.

Az ünnepi beszédek sorát Brenzovics László, parlamenti képviselő, a KMKSZ elnöke zárta.

– A nemzetek nem tanulnak a történelemből. Az ukránság, akit szintén elnyomtak különböző birodalmak, szintén szabadságra vágyott. Amikor ezt megkapta, nem szabad kíván maradni, hanem el akar nyomni más vele élő nemzeteket – hallhattuk Brenzovics Lászlótól. – Szabad országban csak a szabad emberek lehetnek boldogok – jelentette ki a KMKSZ elnöke, aki sajnálatát fejezte ki az ungvári megemlékezés körüli problémák miatt.

A felszólalások végeztével Burger Annamária, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola diákja Wass Albert Erdélyi vallomás művét adta elő, majd Majnek Antal, a Munkácsi római katolikus egyházmegye püspöke és Gulácsy Dániel, Munkács református lelkésze kérték Isten áldását.

A megemlékezés a Szózat közös eléneklésével és az őraljai emlékmű megkoszorúzásával ért véget.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma