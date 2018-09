Új hangok az irodalomban. Kárpátaljai irodalmárok estje a Várban.

Szeptember 21-én 18 órától a Budai Várban lévő Cseh Tamás Archívum előadótermében került sor az Új hangok az irodalomban című irodalmi háttérbeszélgetésre.

Az est háziasszonya és egyben moderátora, Mirtse Zsuzsa író régi ismerősként köszöntötte vendégeit, Shrek Tímea írót és Marcsák Gergely költő-verséneklőt, akik mindketten az Előretolt Helyőrség Íróakadémia hallgatói és egyben a frissen indult irodalmi melléklet kárpátaljai verziójának szerkesztői. Az est az Alkotóművészeti Szalon elnevezésű rendezvénysorozat keretében került megrendezésre. Mirtse Zsuzsa elmondta, a szalont azért indították, hogy a különböző művészeti ágakban tevékenykedő alkotók szellemi energiáját összekapcsolja.

A bevezetőt követően Marcsák Gergely a Lágerballada című verset adta elő gitárkísérettel. Hozzátette, hogy az ismeretlen szerző a GULÁG szenvedéseit örökítette meg, és nagy valószínűséggel a lágerben is hunyt el. Ezt követően röviden ismertette a kárpátaljai magyar irodalom rövid történetét az 1960-as évektől napjainkig, Kovács Vilmostól a Forrás Stúdión át a Kovács Vilmos Irodalmi Társaságig. A KVIT megalapításának történetéről már Tímea mesélt: a 2013-ban megjelent Szárnypróba című antológia alkotóinak közösségéből hogyan fejlődött ki a ma már közismert irodalmi társaság, aminek létrejöttében nagy szerepet játszott Vári Fábián László és Dupka György.

Mirtse Zsuzsa fontos témára tapintott rá azzal a kérdésével, hogy a mai kárpátaljai irodalmároknak könnyebb dolguk van-e az érvényesülés terén, mint az elődöknek. A két fiatal szerző kihangsúlyozta, hogy az Együtt szerkesztősége, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet tehetséggondozó programja, a Kovács Vilmos Irodalmi Társaság és az Előretolt Helyőrség Íróakadémia olyan erős hátteret biztosítanak, hogy egy tehetséges és szorgalmas pályakezdő irodalmár eredményes és sikeres pályát futhat be. Gergely megjegyezte, hogy az akadémián marketinget is oktatnak a számukra, de ez még korántsem jelenti azt, hogy a mentoráltak az egyenlő lehetőségeket egyenlő módon használják ki.

Timi elmesélte, hogyan kerültek kapcsolatba az akadémiával, hogyan folyik ott a képzés, majd a szervezőtanárként, roma gyerekeket oktatva eltöltött 9 évről beszélt. Zsuzsa kérdésére külön kitért a Ferdinándy Györggyel való kapcsolatára, aki sokat segítette irodalmi pályafutását. Néhány novelláját például spanyolra fordította. Ezt követően a közönség a két szerző műveiből kapott ízelítőt. Timi a Tört krumpli paradicsommártással című megrázó novelláját olvasta fel, ami átvitt értelemben a málenykij robottal foglalkozik. Gergő három megzenésített versét adta elő, ezek közül a Fekete Tisza című költemény egy ismert ruszin balladát dolgoz fel. A saját szerzemények mellett elhangzott két részlet Farkas Wellmann Endre, József Attila-díjas költő A római disznó monológja című pódiumműsorából. Ebben a produkcióban Gergő megzenésített verseket ad elő. Eddig már több nagysikerű előadáson vannak túl.

Az énekek kapcsán Zsuzsa elmondta, hogy ő ritkán tudja elfogadni a megzenésített verseket, ugyanis a legtöbb esetben az előadó ledarálja a szöveget, a zene elnyomja a verset, ám Gergőnél ez másképpen van, mivel nála a szöveg az első, hiszen ő maga is költő. Továbbá megjegyezte, meggyőződése, hogy Gergőnek nem lesznek nehézségei a témaválasztással, hiszen a személyes élmények mellett a verseibe előszeretettel hoz be közösségi témákat. Megtudhattuk, hogy ma már főként felkérésre zenésít meg verseket, s két fontos szempontot tart szem előtt: hogy népszerűsítse a kárpátaljai magyar irodalmat, s hogy minőségi verseket dolgozzon fel. Gergő és Timi is elmondta, hogy mindenképpen szeretnének a pályán maradni, és az akadémia befejezését követően is az irodalommal foglalkozni. Timi ennek érdekében augusztusban kénytelen volt felmondani a beregszászi iskolában, mert már nem tudta összeegyeztetni a tanítást és az íróakadémia támasztotta kötelezettségeket. Hiszen ott nem csak szakmai oktatás folyik, az akadémia egyik fontos célkitűzése, hogy minél szélesebb körben propagálja és minél több helyre juttassa el a magyar irodalmat. Ezen kívül az irodalmi melléklet szerkesztése is komoly feladatot jelent.

A zenés irodalmi beszélgetést követően a rendezők svédasztallal kedveskedtek a megjelenteknek, ahol ízes borok és pogácsa mellett tovább folyhatott az immár kötetlen beszélgetés. Éppen egy finom vörösbort kóstolgattam, amikor fél füllel hallottam, amint Gergő éppen egy erdélyi fellépésre kapott meghívást. Csak így tovább! Remélem, és itt talán az olvasók nevében is szólhatok, teljesülni fog e két fiatal vágya, és valóban sikeres pályát futnak majd be, sok értékes és időtálló művel gazdagítva az egyetemes magyar irodalmat.

Lengyel János

Kárpátalja.ma