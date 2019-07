Új köntösben a salánki Mikes-kút

Felújított Mikes-kutat, valamint családorvosi rendelőt adott át Brenzovics László Salánkon július 19-én.

A Hömlöc-hegy egyik előhegyének lábánál található a Mikes-kút. A kutat és a mellette lévő emlékművet jelenleg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Salánki Alapszervezete gondozza. Az átadáson elsőként Kalanics Éva, a helyi alapszervezet elnöke köszöntötte a jelenlévőket.

Majd Kész Barnabás történész, néprajzkutató felelevenítette a településhez köthető Rákóczi-emlékeket, köztük a kutat, mely a fejedelem hű apródjáról kapta a nevét. Mint mondta, a néphagyomány szerint Mikes Kelemen innen, az itteni forrásból hordta a vizet gazdájának. A terület egykor mocsaras vidék volt, s a monda szerint a hű apród talált rá a domb aljában egy kristálytiszta vizű forrásra. A fejedelemnek igen megízlett a víz, s míg Salánkon tartózkodott, annak a forrásnak a vizét fogyasztotta, és mindig Mikes Kelemen volt a vízhordó. A forrást róla nevezték el Mikes-forrásnak, vagy – ahogyan Salánkon mondták – Nyikes-forrásnak.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, parlamenti képviselő szimbolikus eseménynek titulálta a kút újraavatását. Mint mondta, az elmúlt évek során a kutat számtalanszor megrongálták, tönkretették, az obeliszk emléktábláját ellopták, a helyiek mégis újra és újra felújították, a sérüléseket kijavították. Ugyanez a helyzet most a kárpátaljai magyar közösséggel is. Számtalanszor próbálták és próbálják ellehetetleníteni, de ez a maroknyi magyarság mégis meg akar maradni, s kultúrájában, hagyományainak őrzésében példát mutat mindenkinek. „Ebben találjuk meg az erőnket: ha valamit tízszer is lerombolnak, mi tízszer fogjuk helyreállítani” – fogalmazott a KMKSZ elnöke.

A rendezvény további részében Brenzovics László és Kész Barnabás leleplezték és megkoszorúzták a felújított kutat.

A program a helyi rendelő udvarán folytatódott. A rendelő épületén jelentős munkálatokat végeztek az elmúlt két évben. A nap végén ünnepélyes keretek között avatták fel az immáron új belső nyílászárókkal, szigeteléssel és új tetőszerkezettel rendelkező épületet.

Az avatás után minden résztvevőt fogadásra invitáltak, ahol bárkinek alkalma nyílt egy köteten beszélgetésre a KMKSZ elnökével.

Gál Adél

Kárpátalja.ma