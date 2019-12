Ukrán alkotás is versenyzik a Les Arcs-i Filmfesztiválon

Kocsis Ágnes és Nemes Anna filmrendezők legújabb filmterveit is bemutatják a francia Alpokban a hétvégén kezdődött Les Arcs-i Filmfesztivál szakmai találkozóin. A filmes találkozó idei díszvendége Finnország és a balti államok.

A Franciaországot második hete bénító közlekedési sztrájk ellenére mintegy 20 ezer nézőre és több mint ezer szakmai vendégre számítanak a szervezők a 2 ezer méter magasan fekvő Les Arcs síparadicsomban 11. alkalommal megrendezendő, európai filmeknek szentelt fesztiválon, amely Franciaországban az egyik legjelentősebb filmes szakmai találkozóhelynek számít.

Az idei találkozó díszvendégei Isabelle Huppert francia és Barbara Sukowa német filmszínésznők, akik a szervezők által meghívott kezdő filmeseknek tartanak mesterkurzust.

Az európai filmbemutatók mellett a fesztivál minden évben jelentős szakmai programokat kínál a meghívott producereknek, forgalmazóknak és a filmtervekkel érkező rendezők számára, akikkel bárki találkozhat a vetítéseken, beszélgetéseken vagy akár síelés közben. A szervezők büszkék arra, hogy a nagy nemzetközi fesztiválokon, Cannes-ban, Berlinben, Velencében vagy Torontóban az elmúlt évtizedben díjazott európai filmek egy jelentős részének alkotói és finanszírozói Les Arcs-ban találtak egymásra.

A koprodukciós fórumra idén 19 országból meghívott 22 filmterv között Kocsis Ágnes lett koprodukcióban készülő új filmterve, a fiatal alkotók fejlesztési programjába meghívott 18 projekt között pedig Nemes Anna testépítőkről szóló, Szép szörny címmel készülő dokumentumfilmterve is bemutatkozhat.

A találkozó idén külön figyelmet fordít a nők helyzetére a filmes világban és a klímavédelemre, mindkét témában kerekasztal-beszélgetéseket és közönségtalálkozókat is szerveznek.

Az idén meghívott 120 európai szerzői nagyjátékfilm közül számos alkotást itt vetítenek először Franciaországban, a magyar alkotásokon kívül idén elsősorban a balti államokban és Finnországból készült filmeket láthatnak a nézők.

A hivatalos versenyprogramban tíz európai (német, brit, litván, izlandi, svájci, spanyol, ukrán, holland) alkotás versenyzik. A Kristály Nyíl elnevezésű fődíjat péntek este adja át a hattagú zsűri, amelynek elnöke Guillaume Nicloux francia filmrendező.

Az első Les Arcs-i fesztiválnak Magyarország volt a díszvendége: 2009-ben 12 magyar kortárs filmet és azok alkotóit is megismerhette a közönség, a versenyprogram zsűrijének elnöke pedig Szabó István filmrendező volt.

A hófödte Les Arcs a világ egyik legkülönlegesebb és legnagyobb, komoly infrastruktúrával, hét, vetítésre alkalmas helyszínnel ellátott síterepe 51 évvel ezelőtt nyílt meg. A fesztivál a filmrajongók mellett a síelni vágyóknak, a profi filmeseknek és a helyi érdeklődőknek is színes programsorozatot, különleges zenei rendezvényeket és kóstolókat is kínál egy héten át.