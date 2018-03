A főügyész leváltására kérte az ukrán elnököt Szavcsenko

Jurij Lucenko főügyész leváltását kérte Petro Porosenko ukrán elnöktől Nagyija Szavcsenko, a csaknem két éve orosz fogságból szabadult volt katonanő, aki most független képviselő a kijevi parlamentben, mert szerinte a legfőbb ügyész megsértette az ártatlanság vélelmének elvét, amikor a törvényhozás épületében végrehajtandó terrortámadás kitervelésével vádolta meg őt a nyilvánosság előtt.

Szavcsenko a Facebookon hétfőn közzétett bejegyzésében tudatta: ezen túlmenően panasszal fordult az ügyészek fegyelmi bizottságához, kérve, hogy vonják ezért felelősségre Lucenkót.

“Ha egy ügyész kijelentéseiben megengedi magának, hogy a bíróság helyett állapítsa meg egy személy bűnösségét, azzal magát az igazságszolgáltatás fölé emeli” – indokolta panaszát a képviselőnő.

Az elnökhöz intézett kérelmében kifejtette, hogy Lucenko – megsértve vele szemben az ártatlanság vélelmét – “megszegte ügyészi esküjét, amelyben ígéretet tett Ukrajna alkotmányának és törvényeinek betartására, az emberi és állampolgári jogok, valamint a társadalom és az állam érdekeinek védelmére”.

Múlt csütörtökön az ukrán főügyész a kijevi törvényhozás plenáris ülésén tett felszólalásában kijelentette, hogy Szavcsenko személyesen adott utasítást a parlament épülete elleni terrortámadás végrehajtására. Lucenko szavai szerint erre vonatkozóan a nyomozóhatóságoknak “megdönthetetlen bizonyítékok vannak a birtokukban”. A tisztségviselő állítása alapján a támadás terve az volt, hogy a hivatali és a kormánypáholyt gránátokkal felrobbantják, a parlament kupoláját aknavetővel romba döntik, majd gépkarabélyokkal az ülésteremben “végeznek az életben maradt képviselőkkel”.

Lucenko még aznap írásban kérte a parlamenttől a képviselőnő mentelmi jogának felfüggesztését. Szintén aznap a képviselők határozatot fogadtak el, amellyel megszüntették Szavcsenko tagságát a parlament nemzetbiztonsági és védelmi bizottságában.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál nem megnevezett forrásokra hivatkozva csütörtökön azt írta, hogy Szavcsenko aznap három gránátot és egy pisztolyt vitt be magával a táskájában a plenáris ülésre. A képviselőnő a törvényhozás épületében újságíróknak nyilatkozva annyit elismert, hogy van nála egy pisztoly, amit – mint mondta – kitüntetésként adományoztak neki, és mint “katonatisztnek joga van magánál tartani”.

Nagyija Szavcsenko 2016 májusában térhetett vissza Ukrajnába Oroszországból, ahol csaknem két éven át tartották fogva a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban – ukrán oldalon való – részvételéért. Hazatérésekor ünnepelve fogadták az országban, Porosenko elnök még Ukrajna Hőse címmel is kitüntette. A volt katonanő viszont – elfoglalva Kijevben parlamenti képviselői helyét, amelyhez a Julija Timosenko volt kormányfő vezette, jelenleg ellenzékben lévő Haza párt jutatta őt a 2014-es választásokon – azonnal szembefordult a jelenlegi kijevi vezetéssel. Azután, hogy bármiféle felhatalmazás nélkül tárgyalásokat folytatott szakadár vezetőkkel a Donyec-medencében, a Haza párt is kizárta frakciójából, így jelenleg független képviselőként politizál.