Áder: tehetséges magyarok kiváló tettei hálózzák be a világot

Bölcs, bátor, tehetséges magyarok remek gondolatai, kiváló tettei és nagyszerű teljesítményei hálózzák be a világot – mondta Áder János, köztársasági elnök a Magyarország Barátai program budapesti vendégeit köszöntve vasárnap a Sándor palotában.

Áder János úgy fogalmazott: bárhol is születtek, bárhol is élnek, bárhol is teljesítették ki hivatásukat, mi mindannyian büszkék lehetünk arra, amit elértek.

Büszkék arra, amit mi, magyarok adtunk a világnak – hangsúlyozta az államfő.

Áder János kiemelte: a Magyarország Barátai Alapítvány ma már több mint barátság. Itthoni és külhoni magyarok erős szövetsége, határon inneniek és túliak érdek- és értékközössége.

Áder János hozzátette: idén is szeretné megköszönni mindannyiuknak, hogy a legtermészetesebb módon, munkájukkal, szakértelmükkel óvják és növelik a magyarok becsületét mindenütt a világban.