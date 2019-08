Andrzej Duda: vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét

Vissza kell állítani Ukrajna 2014 előtti területi egységét, Kijev a szuverenitás ügyében teljes mértékben számíthat Varsó támogatására – jelentette ki Andrzej Duda lengyel elnök szombaton az ukrán hivatali kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel közösen tartott varsói sajtóértekezleten.

„Nevezzük a dolgokat nevükön, ukrán területek ma megszállás alatt vannak” – fogalmazott Andrzej Duda. Hangsúlyozta: mindent meg kell tenni azért, hogy a Krím félsziget, Donyeck és Luhanszk megye újból Ukrajna teljes ellenőrzése alá kerüljön.

Aláhúzta: Lengyelország Moszkva iránti magatartása ebben a vonatkozásban egyértelmű: a nemzetközi jog betartatása végett folytatni kell a szankciók politikáját.

Közlése szerint Zelenszkij arról tájékoztatta őt, hogy a napokban Vlagyimir Putyin orosz elnökkel orosz-ukrán fogolycseréről egyeztetett. „Ez, amennyiben sikerülne, fontos lépés lehet a helyzet rendezése, az ukrán-orosz konfliktus lezárása irányában” – értékelte Duda.

Elmondta továbbá: arra kérte Zelenszkijt, hogy az új ukrán kormány függessze fel az Ukrajna területén található második világháborús lengyel tömegsírok feltárására kiadott moratóriumot.

Ukrajna 2017-ben állította le a lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete által folytatott ukrajnai exhumációkat, az ügy azóta is feszültséget okoz Kijev és Varsó között.

„Mindketten nagyon szeretnénk, hogy e téren rendeződjenek az emberek közötti kapcsolatok” – jelentette ki Duda, hozzáfűzve: ez csak úgy történhet meg, ha a meggyilkolt emberek emléke megőrződik, az áldozatok visszakapják nevüket, sírkövük lesz, feltüntetik őket a tömegsírt megjelölő táblán.

Zelenszkij kijelentette, hogy kész feloldani a lengyel tömegsírok feltárásának moratóriumát.

Ukrajna euroatlanti integrációs törekvéseiről szólva Andrzej Duda hangsúlyozta, Lengyelország nagyon szeretné, hogy Ukrajna kerüljön közelebb az Európai Unióhoz és a NATO-hoz.

Zelenszkij köszönetet mondott azért, hogy Lengyelország a nehéz időkben kiáll Ukrajna, a nemzetközi jog mellett.

A német-orosz beruházásként épülő Északi Áramlat-2 gázvezetékről szólva Zelenszkij úgy vélekedett, hogy az elfogadhatatlan, és fenyegetést jelent egész Európára. A felek síkraszálltak az energiaellátás forrásainak diverzifikációja és a lengyel-amerikai-ukrán hármas energetikai együttműködés mellett.

Zelenszkij elmondta továbbá, hogy Ukrajna aktív résztvevője szeretne lenni különféle formátumoknak, például a (Balti-, Földközi- és Fekete-tenger között elterülő kelet-közép-európai országokat felölelő) Három Tenger Kezdeményezésnek.

Emellett fontosnak nevezte a Balti-tengertől az Égei-tengerig épülő, Lengyelországon és Magyarországon is áthaladó Via Carpatia közlekedési folyosót, amelyhez ukrajnai közúti fejlesztések is kapcsolódnak.