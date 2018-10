Az élő Szkripal bemutatását sürgette Londontól az orosz külügyi szóvivő

Az orosz külügyi szóvivő felszólította Londont: bizonyítsa be, hogy még életben van az angliai Salisburyben megmérgezni próbált Szergej Szkripal volt orosz katonai hírszerző.

Marija Zaharova szóvivő hétfői Facebook-bejegyzése szerint a brit hatóságoknak inkább ezt kellene tenniük ahelyett, hogy álhíreket terjesszenek arról, hogy a Szkripal-ügy egyik gyanúsítottja, Ruszlan Bosirov voltaképpen az orosz katonai hírszerzés ezredese, akit Anatolij Csepigának hívnak.

“A brit sajtó ismét a +helyes+ következtetést vonta le a salisburyi történetből: ha Moszkvában napok óta senki sem mutatta be hivatalosan Csepigát, akkor az azt jelenti, hogy Bosirov maga Csepiga, vagy Csepiga maga Bosirov” – írta gúnyosnak szánt megfogalmazásában Zaharova.

A szóvivő szerint vádaskodásával London mentegetőzésre akarja késztetni Moszkvát, hogy a rossz benyomás azután is megmaradjon, ha kiderül az igazság.

“Emlékeztetem Önöket: jó lenne Csepiga előtt Szkripalt megnéznünk” – írta.

Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynököt március 4-én mérgezték meg az angliai Salisburyben, a merényletkísérlet miatt a lánya is kórházba került. Azóta mindketten elhagyhatták a kórházat, de ismeretlen helyen tartózkodnak. Szkripal oroszországi hozzátartozói az orosz sajtóban felvetették azt a gyanújukat, hogy a volt kém talán mégsem él.

A történtek miatt Nagy-Britannia és a vele szövetséges vagy szolidáris országok, illetve Oroszország kölcsönösen diplomatákat utasítottak ki.

A brit hatóságok szeptember 5-én az orosz állampolgárságú Alekszandr Petrovot és Ruszlan Bosirovot vádolták meg a bűncselekmény elkövetésével, azt állítva, hogy mindketten az orosz katonai hírszerzés fedett ügynökei, és a mérgezéshez Novicsok típusú, szovjet fejlesztésű katonai idegmérget használtak. Moszkva elutasítja a vádakat.

A brit, majd a független orosz sajtóban is múlt szerda óta tényállításként terjed az az információ, amely szerint Bosirov nem más, mint Csepiga ezredes, aki kiérdemelte az Oroszországi Föderáció Hőse címet.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője pénteken kijelentette: a Kremlnek nincs tudomása arról, hogy Vlagyimir Putyin elnök kitüntetett volna Csepiga nevű személyt. Szavai szerint a gyanúsítottak azonosításával nem a sajtónak és nem is a Kremlnek, hanem az orosz szakszolgálatoknak kell foglalkozniuk, ezeknek pedig lehetőséget kellene kapniuk a Szkripal-ügy kivizsgálásában való részvételre, és kompetens forrásokból kellene hivatalos adatokhoz jutniuk. Emlékeztetett rá, hogy Moszkva a kezdetektől fogva felajánlotta együttműködését Londonnak.

Peszkov hétfőn megismételte, hogy a Kreml a továbbiakban nem kívánja kommentálni a Szkripal-üggyel kapcsolatos sajtóhíreket.