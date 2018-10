Az orosz ortodoxok szerint Konstantinápoly nem koordinációs központ többé

Nem koordinációs központja többé az ortodox keresztény világnak a konstantinápolyi patriarkátus – jelentette ki Ilarion volokolamszki metropolita, a moszkvai patriarkátus egyházközi külügyeinek irányítója a Pervij kanal orosz állami tévécsatornának nyilatkozva.

“Új egyházi realitással kell szembenéznünk: az ortodox egyháznak nincs többé egységes koordinációs központja, és ezt világosan meg kell értenünk. A konstantinápolyi patriarkátus ebben az értelemben megsemmisítette önmagát” – hangoztatta az orosz főpap.

Ilarion egy nappal azt követően nyilatkozott a televízióban, hogy az orosz ortodox egyház az általa szakadárnak tekintett ukrajnai ortodox egyházak státusáról folytatott jogvita nyomán megszakította kapcsolatait a konstantinápolyi patriarkátussal. A metropolita a kánoni, a moszkvai patriarkátushoz tartozó egyházhoz való hűségre szólította fel az ukrajnai hívőket.

Az egyházi vezető nem bocsátkozott jóslatokba azzal kapcsolatban, hogy milyen következményekkel járhat “Konstantinápoly behatolása Ukrajnába”. Mint mondta, ha most pogrom és templomfoglalás veszélyét emlegetné, azt később az szemére vetnék, az állítva, hogy az orosz ortodox egyház szólított fel erőszakra.

Ilarion kifejezte reményét, hogy a kialakult konfliktushelyzet békésen oldódik meg, és mindenki abba a templomba jár majd imádkozni, amelyikbe szeretne. Hozzátette ugyanakkor, hogy a konstantinápolyi “legitimáció” ellenére az orosz ortodox egyház továbbra is szakadárnak tekinti azokat, akik nem a moszkvai patriarkátushoz tartozó ukrán ortodox egyház követői.

Az orosz ortodox egyház azt követően szakított Konstantinápollyal, hogy az Isztambulban tevékenykedő ökumenikus pátriárka által összehívott szinódus múlt héten de facto elismerte az ukrán ortodox egyház autokefáliáját vagyis önállósságát. A tanácskozás egyebek között érvénytelennek minősítette az átkot, amelyet a moszkvai patriarkátus mondott ki két, általa szakadárnak tekintett ukrán egyházi vezetőre, és bejelentette szándékát, hogy a kijevi főegyházterületet több mint három évszázad után visszatérítse a konstantinápolyi patriarkátus joghatósága alá.

Moszkva és több más ortodox egyház szerint Konstantinápolynak ehhez nem volt joga. Az orosz ortodox egyház az Isztambulban meghozott múlt heti döntést a kereszténység ezer év utáni legnagyobb egyházszakadásának tekinti.

A mintegy 300 milliósra becsült világortodoxia 15 autokefál, önálló részegyházra oszlik, négy ősi patriarkátus és önálló nemzeti egyházak alkotják. Pápája, központosított egyházszervezete nincs. A Törökország és Görögország területén jelenleg már csak néhány ezer hívőt összefogó, de másfél milliónyira becsült tengerentúli követőre is támaszkodó konstantinápolyi patriarkátus történelmileg tiszteletbeli elsőséget élvez a többi ortodox egyház között, vezetője az ortodox klérus szemében “első az egyenlők között”, ám fennhatóságát a világ legnépesebb, mintegy 150 milliósra becsült lélekszámú ortodox egyházát irányító Moszkva nem ismeri el.