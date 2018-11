Az ukrán haditengerészet parancsnoka nem tartja hibának a hadihajók elindítását Odesszából Mariupolba

Az ukrán haditengerészet parancsnoka szerint nem volt hibás döntés múlt vasárnap elindítani a három hadihajót Odesszából azzal a céllal, hogy a Kercsi-szoroson át Mariupolba jussanak.

Ihor Voroncsenko csütörtökön egy kijevi sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva kijelentette, hogy az incidenst megelőzően több alkalommal is haladtak át ukrán hadihajók akadálytalanul a Kercsi-szoroson. Másodsorban – mint fogalmazott – “végül is nem kell rejtőzködnünk, meg kell mutatnunk az arcunkat” a Kercsi-szorosban és az Azovi-tengeren, és azt, hogy mire képesek ezek a hajók – tette hozzá.

Kifejezte továbbá meggyőződését aziránt, hogy Ukrajna nem vesztette el ezeket a hajóit, szavai szerint a hadihajók “ki lesznek szabadítva”. Leszögezte továbbá, hogy az orosz hajóknak nem volt joguk tüzet nyitni az ukrán hadihajókra.

Kijev hivatalos közlése szerint november 25-én Oroszország lezárta a Kercsi-szorost a három hadihajóból – két kisebb páncélozott tüzérségi naszádból és egy vontatóból – álló kötelék előtt, amely terv szerint és a nemzetközi normáknak megfelelően előre bejelentve elindult a fekete-tengeri Odessza kikötőjéből a Kercsi-szoroson át az Azovi-tenger partján fekvő Mariupolba.

A hajókat – ukrán állítás szerint -, miután már visszafordultak Odessza felé a Krím partjaitól mintegy 13-14 tengeri mérföldre, nemzetközi vizeken megtámadták a határőrzési feladatokat is ellátó orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hajói. Az orosz hajók tüzet nyitottak rájuk, majd különleges egységek szállták meg, végül elvontatták őket az orosz megszállás alatt álló Kercs kikötőjébe. Az incidensben ukrán jelentések szerint hat ukrán tengerész sebesült meg, és összesen 24-en estek fogságba. A támadás előtt néhány órával egy orosz határőrhajó szándékosan nekiütközött az ukrán vontatóhajónak, amelyben károkat okozott. Ukrajna az incidenst katonai agressziónak minősítette, és riadókészültségbe helyezte teljes hadseregét, beleértve a haditengerészetet is. Az ország tíz leginkább veszélyeztetettnek tartott megyéjében hadiállapotot – az ukrán jogrendben a rendkívüli állapot egy fajtáját – vezettek be, amely szerdától december 26-ig van érvényben.

Moszkva ellenben az ukrán felet tette felelőssé, azt állítja, hogy az ukrán hadiflotta járművei megsértették Oroszország területi vizeit, és az irányváltoztatást sürgető felszólításokra és a figyelmeztető lövésekre sem reagálva a Kercsi-szoros felé haladtak, amelyen az áthajózást az orosz fél engedélyhez köti. Az FSZB azt állította, hogy az ukrán hajók irányították elsőként fegyvereiket az orosz parti őrség járműveire.