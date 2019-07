Benkő: téves az ukrán-magyar kapcsolatok beállítása

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá szerdán Londonban Benkő Tibor honvédelmi miniszter.

Benkő Tibor a brit védelmi miniszterrel, Penny Mordaunttal tartott kétoldalú megbeszélés és a szándéknyilatkozat aláírása után az MTI-nek elmondta: a cél a magyar-brit kétoldalú kapcsolatrendszer erősítése, szorosabbra vonása.

Az elmúlt években elkezdődtek különböző együttműködési gyakorlatok elsősorban a légierők között. Emellett a két ország közös missziókban vesz részt a Magyarország számára elsődleges fontosságú nyugat-balkáni térségben; a koszovói és a bosznia-hercegovinai békefenntartó alakulatokban ott vannak a brit katonák is – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

Benkő Tibor elmondta: Magyarország azt szeretné, ha ez a szoros együttműködés a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) is folytatódna. Az Egyesült Királyság a Brexittől függetlenül felelősséget érez és felelősséget is vállal Európa biztonságáért – mondta londoni tárgyalásai után a honvédelmi miniszter.

Hozzátette: a megbeszéléseken felvetette, hogy rendkívül gyorsan változnak a biztonsági tényezők, egyre nagyobb kihívások, kockázatok, fenyegetések jelennek meg, köztük a hibrid hadviselés, amely Oroszország és Ukrajna konfliktusában jelentkezett először.

Ennek megnyilvánulási formái közé tartoznak a kibertérben megjelenő kihívások. Magyarország a tíz évre szóló honvédelmi és haderő-fejlesztési program keretében szintén megkezdte a felkészülést a kibertérben folyó műveletekre, és ezen a területen is keresi a lehetőséget az együttműködésre, mivel ez mindkét ország számára fontos – mondta londoni tárgyalásainak témáit ismertetve a honvédelmi miniszter.

Elmondta: Magyarország megkezdte a különleges műveleti erők regionális parancsnokságának kiépítését, és Magyarországon működik a NATO egészségügyi kiválósági központja.

Benkő Tibor arra biztatta Penny Mordaunt brit védelmi minisztert, hogy Nagy-Britannia csatlakozzon ezekhez az intézményekhez. A britek más módszertannal dolgoznak, mint akár az Egyesült Államok, akár Magyarország, de a tapasztalatszerzés és a tapasztalatcsere szempontjából ezen a téren is rendkívül fontos és hasznos lehet az együttműködés Nagy-Britannia számára is – hangsúlyozta a honvédelmi miniszter.

Benkő Tibor elmondta: a brit partnerekkel tartott londoni tárgyalásain hangsúlyozta, hogy nagyon téves az a beállítás, amely Magyarországot az ukrán NATO-csatlakozás akadályozójaként tünteti fel.

“Igenis segítettük Ukrajnát, egyetértünk azzal, hogy Ukrajna is érje el azt a szintet, amelyen csatlakozhat (a NATO-hoz). Magyarország azonban nem nézheti tétlenül, hogy Ukrajna a kárpátaljai magyarokkal szemben törvénytelenül, sértő módon jár el, annak ellenére, hogy Magyarország mindaddig támogatta az ukrán NATO-csatlakozási törekvéseket” – mondta a honvédelmi miniszter.

Hozzátette: elmondta londoni tárgyalásain, hogy meg kell ismerni az országok történelmét, az adott helyzeteket ahhoz, hogy helyes következtetéseket lehessen levonni “a különböző helyeken különböző személyek által tett felelőtlen kijelentések” helyett.

Benkő Tibor a szakértőkkel tartott megbeszélésén megerősítette: Magyarország tartja magát ahhoz a vállalásához, hogy 2024-ig teljesíti a NATO által a hazai össztermék (GDP) 2 százalékában kijelölt védelmi kiadási minimumot. Hozzátette: az eddigi eredmények alapján ez a cél akár 2024 előtt is elérhető.