Buhajla József főkonzul év végi köszöntője

Magyarország Ungvári Főkonzulátusa az intézmény Facebook-oldalán osztotta meg Buhajla József misszióvezető év végi gondolatait, amelyeket az alábbiakban változtatások nélkül közlünk.

Tisztelt Honfitársaim, kedves Barátaim!

Kérem, engedjék meg, hogy ismételten a teljesség igénye nélkül néhány mondatban összefoglaljam a 2018-as esztendő szűkebb környezetünkben, Kárpátalján lezajlott eseményeit, valamint néhány gondolat erejéig kitérjek a fogadó országgal való aktuális helyzetünkre is.

A múlt évben a köszöntőmet úgy zártam, úgy gondolom, a főkonzulátus remek évet zárhat, nagyon jó munkát végzett, amit számos visszacsatolás is megerősített, így ezt a munkát 2018-ban tovább szeretnénk erősíteni és folytatni.

A főkonzulátus jó és eredményes munkát végez, azonban a fogadó országban olyan események történtek, amelyre a legmerészebb álmunkban sem gondoltunk!

2017. szeptember 5-től a kétoldalú kapcsolataink gyökeresen megváltoztak. Ukrán barátaink a kisebbségek jogainak csökkentésével voltak elfoglalva, amely így év vége felé sem csökkent, s időről-időre újabb elemek látnak napvilágot a téma kapcsán.

Nem szabad elhallgatni, hogy a sok magyar segítség, támogatás (vakcina szállítmányok, klór és inzulin szállítmány, kápolna avatása Tuholkán, a Szolyvai Gyermekotthon támogatása, ATO-s sebesültek gyógykezelése Magyarországon, a több ezer gyermek magyarországi táboroztatása, stb.), hogy csak a legjelentősebbeket említsem) ellenére a két ország kapcsolata a történelmi mélypontra zuhant.

Diplomaták kölcsönös kiutasítására került sor, amely két ország kapcsolatában valóban az egyik legsúlyosabb lépés. Pedig, sem az inzulin átadása a cukorbetegek számára, amely sajnos napjaink egyik legégetőbb gondja, sem pedig a klór szállítmány, amely a tiszta ivóvizet hivatott biztosítani, nem nemzetiségfüggő.

Magyarország Kormánya most és a jövőben is garantálja az anyaországon kívül élő honfitársai számára, hogy minden segítséget meg fog adni, nem engedi, hogy csorbuljanak a magyarok jogai és mindaddig blokkolni fogja Ukrajna csatlakozási törekvéseit az EU és a NATO irányába, amíg az oktatási – és nyelvtörvény kapcsán kialakult helyzetet a fogadó ország fel nem oldja.

A konzultációk folyamatosak, hiszen a párbeszédnek nincs alternatívája, a helyzetet meg kell oldanunk, de azt is tisztán kell látni, hogy ez jelenleg nem rajtunk múlik.

Természetesen nem szabad megfeledkezni a főkonzulátus alapvető tevékenységéről sem, amely a vízumkiadás és az egyéb klasszikus konzuli ügyekben is lemérhető. Az ukrajnai külképviseleteink továbbra is a nemzetközi jognak és a kétoldalú szerződéseknek megfelelően végzik a munkájukat a jövőben is.

Végül, de nem utolsó sorban kérem, engedjék meg, hogy mint Magyarország Ungvári Főkonzulja mind a magam, mind pedig minden munkatársaim nevében ezúton is áldott, békés ünnepeket és sikerekben gazdag, nagyon boldog új esztendőt kívánjak!

Buhajla József

főkonzul