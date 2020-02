Energetikai miniszter: ismét egy számlát kaphatnak a földgázfelhasználók

Olekszij Orzsely ukrán energetikai és környezetvédelmi miniszter szerint a földgáz kifizetésének megosztása nem befolyásolja annak fogyasztói költségeit. Hozzátette: a lakosság megnyugtatása érdekében dolgoznak azon, hogy ismét egy számlába foglalják a díjakat – mondta a Szvoboda szlova nevű politikai műsorban.

Szerinte azért volt szükséges az újítás, hogy a továbbiakban a lakosság választhassa ki a földgázszolgáltatót.

A műsorvezető megjegyezte, hogy több olyan háztartás is kapott számlát a gázszállításról, melyek nem is használnak földgázt. A miniszter szerint ez úgynevezett kezelési költség, melyet azért számoltak fel, mivel a csővezetékeknek karbantartási költségei vannak. Továbbá a gázinfrastruktúra fenntartsa is magas költségekkel jár.

