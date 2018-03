Fazekas: Magyarország számára nemzeti ügy a Kárpát-medencei gazdasági tér létrehozása

Magyarország számára nemzeti ügy a Kárpát-medencei gazdasági tér létrehozása, ezt szolgálja az a mintegy 100 milliárd forint, amit a kormány fordít a külhoni magyar gazdaság fejlesztésére – mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter csütörtökön a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.

A miniszter a témáról beszélt az M1 aktuális csatornán is, ahol példaként említette a Muravidék gazdasági fejlesztését segítő 1,2 milliárd forintos programot, amelyre 330 pályázat érkezett be. Ezek döntően az élelmiszer-feldolgozást, a kistermelői élelmiszer készítést, a tájhoz kapcsolódó termési kultúrák fenntartását, valamint a falusi turizmust segítik a térségben. A programnak köszönhetően a Muravidéken is megindul a gazdasági vérkeringés – tette hozzá.

Fazekas Sándor a Kossuth Rádióban felidézte, hogy kedden kétoldalú megbeszélést folytatott, illetve egy nemzetközi agrárkonferencián vett részt Dejan Zidan szlovén mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszerügyi miniszterrel, a szlovéniai Dobronakon (Dobrovnik). A megbeszélésen a Muravidéken élő magyar gazdák támogatásáról, illetve a terület természeti értékeiről volt szó, valamint egyeztettek az Európai Unió közös agrárpolitikájáról is – mondta a tárcavezető.