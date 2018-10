Grezsa: a magyar óvoda a magyar jövőkép kulcsfontosságú helyszíne

A magyar óvoda a magyar jövőkép kulcsfontosságú helyszíne – jelentette ki Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos a felvidéki Kisújfalun, ahol csütörtökön átadta a program keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát.

“Ez a közösség híven őrzi a magyar anyanyelvet és a kultúrát, és minden huszadik századi veszteség ellenére egyértelmű jövőképet is nyújt. Ennek kulcsfontosságú helyszíne a most megújult óvoda” – hangsúlyozta Grezsa István az ünnepélyes átadón.

Elmondta: a helyi óvoda falain belül zajló nevelés minőségi is alátámasztotta azt, helyed döntés volt, hogy a magyar kormány elindította az óvodafejlesztési programot a Kárpát-medencében. Rámutatott: ezen a településen is látni, hogy nemcsak arra lehet számítani, hogy a közösség megőrzi anyanyelvét és identitását, hanem fejlődni is tud.

A miniszteri biztos az MTI-nek kiemelte: az óvodafejlesztési program kapcsán azt tapasztalják, hogy a segítségre reagálva “a helyi erők is megmozdultak”, vagyis a helyi vállalkozók és önkormányzatok is igyekeznek besegíteni a felújításba és kiegészítik a magyar állami forrásokat.

Rámutatott: már megmutatkoztak az óvodafejlesztési program első eredményei is, nőtt ugyanis a magyar óvodákba íratott gyermekek száma a Kárpát-medencében, a két évvel ezelőtti 48 ezerről 54 ezerre. “Reálisnak mutatkozik az a célkitűzés, hogy a program végére, 2020 végéig, 60 ezerre növeljük ezt a létszámot” – tette hozzá Grezsa István.

“Egy kis közösség összefogásának ereje is megmutatkozott az óvoda megújítása során” – mutatott rá beszédében Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke, aki ugyancsak részt vett az ünnepélyes átadón. Hangsúlyozta: az identitás erősítése elősegíti a megmaradást és a magyar jövő megvalósulását. Hozzátette: a megújult óvodákat tartalommal és lélekkel is meg kell tölteni, Kisújfalun pedig azt látni, hogy ez sikerül, ami nagyon pozitív tapasztalat.

Csütörtökön összesen három – a magyar kormány támogatásának köszönhetően – megújult magyar óvodát adtak át a Felvidéken, a kisújfalui intézmény mellett még Köbölkúton és Muzslán. A kisújfalui intézmény felújítását mintegy 38 millió forinttal segítette a magyar kormány, ehhez további 15 millió forintnak megfelelő összeggel járult hozzá a helyi közösség.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében már felújításra került óvodák száma a Kárpát-medence szintjén egyelőre száz körül van, a Felvidéken pedig már meghaladta a negyvenet.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program két ütemében 38,5 milliárd forint forrásból újítják meg az óvodai és bölcsődei rendszert szerte a Kárpát-medencében. A program keretében a Felvidéken csaknem 150 intézményt újítottak és újítanak fel, illetve 32 új intézményt építenek.