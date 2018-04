Grezsa: különösen nagy az érdeklődés a kárpátaljai utazási program iránt

Idén különösen nagy az érdeklődés a Rákóczi Szövetséggel közösen meghirdetett kárpátaljai utazási program iránt, amelynek támogatását a kormány 25 millió forintról 30 millióra emelte – mondta Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködéséért felelős kormánybiztos csütörtökön, budapesti sajtótájékoztatón.

Felidézte, hogy 2016-ban egy sajátos utazási programot indítottak, miután szembesültek azzal, hogy a kelet-ukrajnai háborús helyzet miatt lényegében eltűntek a magyar diákcsoportok Kárpátaljáról. Úgy döntöttek, hogy indítanak egy egyházi és nyugdíjas utaztatási programot: az elmúlt két évben több mint kétszáz utazócsoport buszköltségeihez járultak hozzá, és legalább tízezren jutottak el Kárpátaljára a program keretében, amelyet igazi sikertörténetként értékelt.

Jelezte: idén is meghirdették a programot, amely iránt váratlanul nagy érdeklődés mutatkozott, 150 csoport jelezte utazási szándékát. A korábbi évek 25 milliós forrását emelték, már 30 millióval támogatják az utazásokat.

Grezsa István kitért arra is: ma már Magyarország felől számítanak a legtöbb külföldi vendégre Kárpátalján és párhuzamosan a belföldi turizmus is bővül. Eddig a turistacsoportok mintegy 80-90 millió forintot hagytak ott a vendéglátó vállalkozásoknál, ezzel is hozzájárulva a magyarok szülőföldön való boldogulásához. A 2016-ban eltűnt turistákat lényegében sikerült “visszapótolni” – mondta.

Idegenvezetői tanfolyamot is finanszíroztak, és egyéb turisztikai fejlesztéseket is terveznek Kárpátalján – jelezte a kormánybiztos. Kiemelte: Kárpátalja teljesen biztonságos.

Grezsa István a sajtótájékoztatón megköszönte azt a munkát, amelyet a Minority SafePack aláírásgyűjtése során, az őshonos európai kisebbségek érdekében végzett a Rákóczi Szövetség.

Szintén köszönetet mondott azon kárpátaljai magyaroknak, akik a magyarországi országgyűlési választáson éltek szavazati jogukkal. Számításaik szerint nyolcszor többen voltak, mint négy évvel ezelőtt – jegyezte meg, hozzátéve: ez egyfajta lelki gát áttörését is jelenti, mert Ukrajnában a kettős állampolgárság nem megengedett.