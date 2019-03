Homeopátia – orvosság vagy placebo?

Egyesek placebóhoz hasonlítják a hatását, mások inkább előnyben részesítik a hagyományos gyógyszerekkel szemben.

A homeopátiás készítmények éles viták kereszttüzében állnak, de valójában mit tudunk ezekről a szerekről, és vajon tényleg mindenki attól gyógyul, amiben hisz? A közrádió Napközben című műsorában ezekre a kérdésekre próbáltak meg választ adni szakértők segítségével.

Egy nemrég napvilágot látott hír, hogy március közepétől megváltozik a homeopátiás szerek kiváltása.

A Világgazdaságban megjelent cikk szerint a termék mellé ezentúl a gyógyszerészeknek tájékoztatót is kell adniuk, amelynek tartalmaznia kell egyebek mellett, hogy a „homeopátiás készítmények hatásossága a hagyományos gyógyszerekéhez hasonló vizsgálatokkal általánosan nem igazolt”, és „a homeopátiás gyógyszer szedése nem helyettesíti az orvossal történő konzultációt”.

A lap szerint Magyarországon a lakosság fele használt már alkalomszerűen valamilyen homeopátiás készítményt. A homeopátia népszerű, a megkérdezettek 57 százaléka bízik benne akár kiegészítő kezelésként, akár önállóan alkalmazva. A homeopátiás gyógyszerek termelői áron számítva megközelítőleg a teljes hazai gyógyszerpiac 0,32 százalékát teszik ki – tudta még meg a Világgazdaság.

Hatásos vagy sem?

A vitát kiváltó kérdés, hogy a homeopátiás szerek hatásosak-e vagy sem. Radnai Andrea, a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület elnöke szerint egyértelműen kijelenthető, hogy ezek a készítmények hatásosak, ezt klinikai vizsgálatok is igazolják. Mint mondta, kétségtelen, hogy a homeopátiás szerek engedélyeztetése néhány esetben eltér a hagyományos gyógyszerekétől, azonban ez a növényi gyógyszerek esetében is elmondható.

Az engedélyeztetés során három dolgot vesznek figyelembe: milyen a gyógyszerek minősége, milyen a biztonságosságuk és a hatásosságuk – magyarázta Radnai Andrea. Az első és legfontosabb a biztonságosságra való törekvés, a homeopátiás szereknél a hígítás foka az, ami garantálja, hogy ne legyenek különböző mellékhatások – tette hozzá.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészeti Kamara (MGYK) elnöke hozzáfűzte: Európában és az Egyesült Államokban is létezik a gyógyszerészetnek egyfajta bevett formája. A homeopátiás készítményekről szóló erre alapuló tanulmányok döntő többsége a bizonyítékon alapuló orvoslásban befogadott klinikai vizsgálatok módszertanának nem felelnek meg, vagyis ezek a tanulmányok nem tekintik hatásosnak a homeopátiás szereket.

Ebből fakad az a vita, ami az akadémikusok és a homeopátiát művelő szakemberek között folyik – tette hozzá Hankó Zoltán.

Ellenkező vélemények és adatok

A homeopátiás szerek alkalmazása népszerű hazánkban, idestova immár kétszáz éve jelen van – jelentette ki Radnai Andrea. Véleménye szerint ez egy hagyományos gyógyítási módszernek mondható. Általában a magyar lakosság kedvezően nyilatkozik az ilyen szereket illetően, egyes felmérések szerint a megkérdezett 18–59 év közötti lakosság kétharmada már kipróbálta élete során, illetve több mint ötven százalékuk bízik a homeopátiás szerekben – magyarázta Radnai Andrea.

A közvélemény-kutatások végén megjelennek bizonyos adatok, ugyanakkor a forgalmi adatok elég egzaktak – reagált Hankó Zoltán. Kifejtette: a gyógyszerforgalmazó, illetve a gyógyszertári cégek adatai alapján elmondható, hogy országosan körülbelül 330 millió doboz gyógyszer fogy évente, ebből 1,2 millió az, ami homeopátiás készítmény.

Mint ahogy azt a MGYK elnöke elmondta, lehet, hogy a lakosság egy része pozitívan nyilatkozik a homeopátiás szerekről, az adatok azt bizonyítják, hogy Magyarországon nem tömegjelenség ezeknek a szereknek a használata, mint Németországban, Franciaországban vagy Svájcban.

Örök vitatéma

Radnai Andrea szerint a homeopátiás szerek használatának kérdését érdemes szélesebb módon megvizsgálni, hiszen kérdéses lehet, hogy mi az, ami bizonyítékokon alapuló a mai orvoslásban. Mint mondta, az emberek hajlamosak azt hinni, hogy a jelenleg alkalmazott egészségügyi eljárások bizonyítottak, azonban – véleménye szerint – ez nem így van. Mint mondta, az eljárások feléről nem lehet tudni azt, hogy hasznos-e vagy sem, ilyen volt a nemrég kedveltté vált téma, a mandulaműtétek kérdése.

Hankó Zoltán ezt cáfolva felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségügyi eljárások jóságát nem lehet megítélni, ugyanakkor a klasszikus, forgalomba kerülő gyógyszereknek a hatásossága minden körülmények között és egyértelmű klinikai vizsgálatokkal igazolt. Hangsúlyozta: az onkológiai gyógyszerek hatásossága nemcsak a készítménytől függ, hanem attól is, hogy az a bizonyos onkológiai betegség milyen jellemzőkkel bír.

Minden személy másképp reagál a gyógyszerekre, így előfordul az, hogy van, akinél hatásos, van, akinél nem hatásos egy gyógyszer – húzta alá Hankó Zoltán.

Arra a kérdésre tehát, hogy a homeopátia valóban hatásos-e, nem lehet konkrét választ adni, hiszen ahogy mondani szokták mindenkinek az segít, amiben hisz. A műsorban a szakemberek abban egyetértettek, hogy Magyarországon elsőbbséget élvez a hagyományos orvoslás, ugyanakkor kiegészítő készítményként lehet homeopátiás szereket alkalmazni.