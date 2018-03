Így látja a kárpátaljai magyarok „integrálását” az ukrán külügyminiszter-helyettes

Olena Zerkal, az ukrán külügyminiszter európai integrációért felelős helyettese egyebek mellett Magyarország birodalmi gondolkodására vezeti vissza Budapest Ukrajnával kapcsolatos álláspontját, s a kárpátaljai magyar közösségnek a decentralizáció keretében történő átalakításában látja a megoldást.

A diplomata a Prjamij (Egyenes) tévécsatonának az UNIAN hírügynökség által idézett műsorában arról beszélt, hogy Magyarország álláspontja Ukrajna vonatkozásában nemcsak az áprilisban esedékes parlamenti választásoktól függ.

„Ez nem csak a választások, nem csak Ukrajna, ez egyben az Európai Unióhoz fűződő viszonyuk. Ez a migrációs politika kérdése is. Még az ENSZ-ben is olyan pozíciót foglaltak el jelenleg, amely teljesen különbözik az egész Európai Unió álláspontjától a migráció kérdéseire vonatkozó keretdokumentum kidolgozásának kérdéseiben. Ukrajnának jelen esetben egyáltalán nem volt köze semmihez. De ők most így pozicionálják magukat. És ez ellen nem tehetsz semmit. Amíg Orbán kormánya van hatalmon, azzal kell dolgoznunk, amink van” – hangsúlyozta Zerkal.

„Nézőpontom szerint már az EU-nak is fáj a feje a magyarok miatt, de nekik természetesen a lengyelek miatt szintén fáj a fejük, és ez számukra nagyon kínos, mert ezek új országok, amelyeknek meg kell teremteniük a jogállamok minden alapvető funkcióját, de az egész egyáltalán nem úgy történik, ahogyan el volt tervezve” – mondta az ukrán külügyminiszter-helyettes.

Közölte azt is, hogy Magyarország Ukrajnával kapcsolatos álláspontjának egyik oka – az UNIAN-t idézve – az 1920 júliusában (tehát nem júniusban! – a szerk.) megkötött trianoni szerződések, „amelyek az Osztrák–Magyar Birodalom további felosztására vonatkoztak”.

A diplomata rámutatott, hamarosan 100 éve lesz, hogy megkötötték ezeket a megállapodásokat.

„Ez mégiscsak birodalmi gondolkodás… És hogy hogyan voltak ők felosztva e szerződés feltételei szerint, és mennyi terület maradt Magyarországból, és hol maradtak magyarok…” – fogalmazott Zerkal.

Kijelentette továbbá, hogy Magyarországnak Romániával és Szlovákiával szemben is vannak követelései.

„És Szlovákiában még rosszabb. Ragaszkodnak ahhoz, hogy nekik ott szintén autonómiára van szükségük és kizárólag magyar nyelvű oktatásra” – mondta Zerkal.

Ezenkívül a diplomata úgy véli, hogy – amint az UNIAN fogalmaz – Kárpátalján „sikeresen végre kell hajtani a decentralizációt, hogy végbemenjen a közösségek egyesülése és azok átvehessék az önkormányzati feladatokat”. Zerkal meggyőződése szerint a decentralizáció után „a magyar közösség nem lesz képes önállóan, egyszerűen önállóan intézni minden ügyet”. „Kommunikálnia kell az ukránokkal. És ez egy más társadalmat hoz létre. Más közösségekbe kell, hogy legyenek integrálva. És ez megint csak leveszi az összes feszültséget” – közölte Zerkal.