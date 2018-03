Ismerjük meg Kuti László első beosztott konzult!

Általában pozitív érzéssel tölt el, ha új ismeretségre tehetek szert. Nem történt ez most sem másként. Látogatásom ismét Magyarország Ungvári Főkonzulátusára vezetett. A „titokzatos világba” való betekintés mindig nagy élmény. Amíg átlagemberként úgy véljük, hogy ott elérhetetlen emberek dolgoznak, addig el kell, hogy mondjam, a konzulátus falai csak kívülről látszanak vaskosnak, belül szívélyes munkatársak fogadják a betérőket. Beszélgetőtársam a végtelenül kedves, segítőkész Kuti László első beosztott konzul volt.

– Konzul úr, kérem, meséljen a kezdetekről.

– 1958. október 5-én születtem Budapesten. A mérleg csillagjegy szülöttje vagyok, akikről úgy tartják, hogy jó diplomáciai képességekkel rendelkeznek, hisz rendkívül kiegyensúlyozottak.

Orvos családban nevelkedtem, édesapám nőgyógyász-onkológus, édesanyám gyerekorvos volt. Gyermekkorom, egészen az érettségi megszerzéséig, Budapesten telt. Első diplomámat a Moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Egyetemén szereztem. Életem nagyon gazdag időszaka volt ez, kiválóan megtanultam oroszul. Második diplomámat a Budapesti Kereskedelmi Főiskolán, kormányzati kommunikáció szakon kaptam. Ezenkívül újságírói és idegenvezetői szakvizsgát is tettem. Mindez nagy segítség számomra a diplomáciai életben, nagy hasznát veszem a tanulmányaim alatt megszerzett tudásnak.

– Sanghaiból Ungvárra.

– Életemben gyakorlatilag egyetlen munkahelyem volt, a Magyar Külügyminisztérium. Hat országban teljesítettem szolgálatot: Mongólia, Törökország, Thaiföld, Norvégia, Kína és jelenleg Ukrajna. Sanghaiban főkonzulként dolgoztam. Az ázsiai kultúra iránti rajongásom a mai napig tart. Irodámat és otthonomat több emlék is ékesíti, melyet arról a vidékről hoztam magammal. Thaiföld rendkívül nagy hatással volt rám, az ottani emberek kedvessége magával ragadott. Kína a dinamizmusával fogott meg, az ottani emberek hisznek a pozitív jövőben, van jövőképük.

Régi vágyam és kérésem teljesült azáltal, hogy Magyarországgal szomszédos országba helyeztek ki szolgálatra. A határon túliak sorsa mindig is érdekelt. Büszke vagyok arra, hogy itt lehetek Kárpátalján, hogy itt képviselhetem a magyarok ügyeit.

Ungváron születtek a legpozitívabb élményeim, kiváló embereket ismerhettem meg. Óriási kihívás – és egyben óriási lehetőség is – itt szolgálatot teljesíteni. Magyarország legnagyobb külképviseletén remek kollégákkal együtt dolgozni fantasztikus dolog.

A szakmaiságon túl is szeretek itt lenni Kárpátalján, nagyon szeretem például a kárpátaljai konyhát. Tudatosan keresem azokat a helyeket, ahol különlegességeket készítenek és szívesen meg is kóstolom azokat. Örömmel hívom meg a barátaimat is erre a vidékre, nagy élményt jelent számukra, mikor megismerhetik a csodás Kárpátalja nevezetességeit.

– A diplomáciai munka mellett egyetemi előadásokat is tart.

– Való igaz, magyarországi egyetemek felkérnek egy-egy előadás megtartására. Az Ungvári Nemzeti Egyetemre is rendszeresen kijárok, a konzulátus szívesen fogadja a nemzetközi kapcsolatok szakon tanuló diákokat. Úgy vélem a tudás érték, melyet meg kell osztanunk a fiatalokkal. Magunkkal semmit sem vihetünk el, így tovább kell adnunk azt.

– Minden jó vezető mögött egy erős asszony áll.

– Nagyon hálás vagyok feleségemnek, Erikának, hogy hosszú évek óta a társam, támaszom. Nem lennék ugyanaz az ember, ha nem ő a hitvesem. Erika is itt az Ungvári Főkonzulátuson dolgozik, gazdálkodási kérdésekkel foglalkozik. Nagy felelőséggel jár a munkája, de feladatával kiválóan megbirkózik. Anno, a pályaválasztáskor amiatt is nem választottam az orvosi szakmát, mert szüleimtől azt láttam, hogy örökké elfoglaltak. Éjszaka és hétvégén is készenlétben kellett állniuk. A családi beszélgetések a vasárnapi ebédre korlátozódtak. Nem akartam ezt a példát követni. A feleségemmel sok időt töltünk együtt, a legfontosabb ember az életemben.

– A vallás is fontos szerepet játszik az életében.

– Református vallású vagyok. Úgy vélem, hit nélkül nem lehet élni. Nagy örömmel látom azt, hogy itt Kárpátalján még központi szerepet játszik a vallás az emberek életében. Az egyháznak itt összetartó ereje van. Az én életemben is sok olyan helyzet volt, amikor csak az Úrba vetett bizalom segített át a nehéz perióduson.

– Kedves konzul úr, köszönöm az interjút, további áldásos, eredményes munkát kívánok!

Bocskor Zita

Kárpátalja.ma