Kárpátaljának kiemelten fontos az anyaország erős és határozott kiállása

„Az április 8-ai magyarországi választások eredménye azt mutatja, hogy győzött a magyar nemzet! A Fidesz-KDNP elsöprő sikere a magyar nemzet sikere, azé a nemzeté, amely képes kiállni függetlenségéért, kultúrájáért, nyelvéért, és amely elsődlegesen magyar és keresztény jövőt képzel el magának” – összegezte Bocskor Andrea, az Európai Parlament képviselője a magyarországi választások eredményét.

– Miben látja a sikerét a magyarországi választásoknak?

Nyolc évvel ezelőtt a magyar emberek bizalmat szavaztak a Fidesz-KDNP-nek. Azóta a kormány különböző a családokat, idősöket, fiatalokat segítő, gazdasági fejlődést ösztönző intézkedéseivel és programjaival megerősítette a szavazópolgárok bizalmát, jövőbe vetett hitét. Mindemellett kiemelt jelentőséggel bír az a tény is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nyíltan felvette a harcot a balliberális eszmékkel, mindazokkal, akik a magyar érdekek ellenében döntéseket akarnak hozni helyettünk. Magyarország az a hely, ahol biztonságban élnek az emberek és ez a biztonság ma Európában felbecsülhetetlen.

– Rekordokat döntött az idei választási részvétel…

Így igaz, a választásokon történő magas részvétel Magyarországon és Magyarországon kívül megerősíti azt, hogy a magyar emberek fontosnak tartják, hogy maguk döntsenek saját sorsukról és továbbra is Magyar Országot akarnak. A több éve sikerrel kormányzó Fidesz-KDNP példaértékű nemzetpolitikát folytat. A magyar emberek, bárhol is éljenek a világon, a kormány erős és határozott támogatását élvezik, hogy a magyar nyelv és kultúra ne vesszen el Magyarország határain kívül sem.

– Több ellenzéki politikus az „ukrán-magyar szavazópolgárok” szavazati joga ellen kampányolt. Mint Kárpátaljáról származó politikus erről mi a véleménye?

Az ellenzék, elsősorban a DK és a Jobbik gyűlöletkampánya, amit a Magyarország határain kívül élő nemzetrészek polgáraival szemben folytattak a választások előtt szégyenletes és egyben szánalmas volt, s bebizonyosodott, hogy nem vezet sikerre. A megtévesztő videók és kampányszövegek felháborítóak, legfőképpen azért, mert az önakaratukon kívül Trianonban elszakított területeken elő magyarok ellen uszították az anyaországaikat, éppúgy, mint 2004-ben. A külhoni magyarok szavazatai ugyan hozzájárultak, a Fidesz- KDNP kétharmadához, egy-két mandátummal növelhetik az eredményt, de a pártszövetség győzelmét az anyaországi polgárok szavazatai adták. Ne feledjük, a levélszavazatok összesítése még zajlik, viszont mi már biztosan tudjuk, hogy ki nyerte a választást.

– Milyen visszhangja van a magyarországi választásoknak az Európai Parlamentben?

Sokan örülnek és gratuláltak, viszont vannak olyanok is, akik nem rejtik véka alá csalódottságukat. Az Európai Unió döntéshozóinak végre be kellene látni, hogy az erőszakos betelepítési politikájuk nem vezet sikerre. Az európai emberek békére és nyugalomra vágynak. A parlament falai között már eddig is megfigyelhető volt, hogy a közép-európai politikusok nagy része helyesli a kormányunk külpolitikai intézkedéseit, ők is a stabil magyarországi kormányzat megmaradásáért szurkoltak. Ezzel szemben a bevándorlás negatív következményeitől szenvedő nyugat-európai országok vezetői nem hajlandóak belátni hibájukat. Egyoldalú és téves információkat hangoztatnak hazánkról, attól tartok, hogy ez most sem lesz másként.

– Mit jelent a Fidesz- KDNP sikere a kárpátaljai magyarság számára?

Jelenleg, amikor maroknyi kárpátaljai magyarságunk ukrán nacionalista támadások, jogszűkítő törvények árnyékában él, kiemelten fontos az anyaország kormányának erős és határozott kiállása. Mindezidáig a magyar kormány kiemelt támogatásáról biztosította magyarságunkat, biztos vagyok benne, hogy ez folytatódni fog. Köszönet mindazoknak, akik határon innen és túl támogatták és támogatják a magyar nemzet egységének politikáját és a Fidesz- KDNP-t! Erős felhatalmazást kapott a kormány az emberektől ennek folytatására, amiért csak hálásak lehetünk.