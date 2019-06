Ki kerülhet az Európai Bizottság élére?

Tart az egyeztetés a bizottság következő elnökének személyéről. A hivatalosan nem létező, de a korábbi választásokat követően alkalmazott csúcsjelölti rendszert az uniós kormány- és államfők elutasítják, így másokkal együtt a néppárti frakcióvezető, Manfred Weber esélyei is meglehetősen csökkentek.

Látható, hogy a néppárt és a szocialisták elvesztették többségüket az európai parlamenti választásokon – jelentette ki Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió Európai Idő című műsorában. Sokan úgy gondolják, hogy a liberálisokkal kötnek alkut, és szerinte ez várhatóan be is következik. A bizonytalansági tényezőt továbbra is az képezi, hogy Emmanuel Macron francia elnök megalakítja-e saját csoportját.

Elmondta, a néppárt egysége is kérdéses, hiszen ha a Fidesz-KDNP megszerzett 13 mandátumát levonjuk az Európai Néppárt mandátumszámából, az tovább gyengíti a formáció tárgyalási pozícióját. Hozzátette, a többi pártról sem szabad elfeledkezni, hiszen azokban is történik kisebb-nagyobb mozgás. A végső felállás június végére rajzolódhat ki, és akkor dől el, hogy a négy jelölt közül kinek lehet a legnagyobb esélye.

A szakértő megemlítette a CDU/CSU-t is, akik szintén nagyon rosszul szerepeltek a német választásokon. A nagykoalíció már most gyengülő félben van, és további kudarcok várnak rájuk, hiszen ősszel három tartományi választás is lesz keleten, ahol az Afd pártja most a legerősebb – fejtette ki. Megjegyezte, nem tartja kizártnak, hogy a berlini nagykoalíció még jobban szétesik.