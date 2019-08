Nincs egyetértés a kettős állampolgárság témáját előszeretettel boncolgató ukrán sajtóorgánumok között. A mukachevo.net hírportálon augusztus 2-án megjelent írás címében több mint 120 ezer, míg a zakarpattya.net.ua 300 ezer magyar állampolgársággal is rendelkező ukrán állampolgárt említ. Pedig mindkét hírforrás Anatolij Matiosz ukrán katonai főügyész kijelentésére hivatkozik, aki az NV Rádiónak beszélt a kettős állampolgárok számára vonatkozó adatgyűjtésükről.

– Kárpátalja lakossága meghaladja az 1,2 millió főt, a magyarok alkotják ennek tíz százalékát, azaz több mint 120 ezer magyar él a megyében. A magyar állampolgársággal is rendelkezők száma azonban ennél jóval magasabb, adataink alapján számuk elérheti a 300 ezret is – vélekedett a katonai főügyész a zakarpattya.net.ua szerint.

A mukachevo.neten lehozott tudósítás címében viszont ez áll: „…több mint 120 ezer kárpátaljai lakosnak van magyar útlevele” (értsd: állampolgársága), s csak a szövegben tér ki a már említett 300 ezerre.

Kinek higgyünk hát?

Való igaz, a matematika törvényei alapján a több mint 120 ezer jelenthet 300 ezret, de a statisztikai adatgyűjtés és az erre alapozott politikai állásfoglalás – finoman fogalmazva is – ennél nagyobb precizitást igényel. Az is lehet azonban, csak a téma körüli homályosság ölt testet a címadásban. Esetleg óvatosság áll a mukachevo.net visszafogottabb adatközlésében. Legfeljebb találgathatunk, hiszen a pontos számokról maga Matiosz sem nyilatkozott, mondván, azzal felfedné a gyűjtés eszközeit és módszerét. Annyit fűzött hozzá, hogy az adatgyűjtés során kiemelt figyelmet fordítanak azokra a személyekre, akik hozzáférhetnek államtitkokhoz és/vagy hivatali tisztséget töltenek be.

Ne menjünk el szó nélkül az internetes poszt alatti olvasói hozzászólások mellett. Az ukrán nyelvű kommentek mindegyike támogató hangnemben szól a kettős állampolgárság intézményéről, s van, aki csupán PR-fogást lát a katonai főügyész kijelentésében. Akad olyan kommentelő, aki kerek perec kimondja, helyesen cselekszenek azok, akik élnek a kettős állampolgárság lehetőségével, s csak azt furcsállja, miért csinálnak ügyet a magyar állampolgárságból: lengyel, román, szlovák, orosz vagy éppen izraeli kettős állampolgárból is van bőven Ukrajnában.

A legteljesebben talán az a hozzászóló nyilvánított véleményt, aki a szülőföldet a szülőhöz hasonlítja. Nem az az édesanya, aki megszüli és hagyja meghalni gyermekét, hanem aki gondoskodik róla. Mint írja, a népességre vonatkozó statisztikák sajnos azt mutatják, Ukrajna valóságos szociális-gazdasági genocídiumot folytat saját népe ellen. Az 1991-ben még 52 milliós országban kevesebb mint három évtized alatt 31-32 millió ember maradt, 2050-re előreláthatóan 25 millióra apad a lakosság. Jobban tenné az ország vezetése, ha ezen változtatna, s akkor nem kellene tartania attól, hogy az itt élők más ország felé „kancsintgatnak”.

Kárpátalja.ma