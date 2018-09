Kisebbségvédelmi minimumszabályokról szavazott a kulturális szakbizottság

A mai napon az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága (CULT) nagy többséggel elfogadta Bocskor Andrea EP-képviselő véleményét az EU-ban élő nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmének minimumszabályairól. A CULT fideszes alelnöke elmondta: „Az Európai Uniónak hangsúlyosabban kell foglalkoznia a területén elő nemzeti, regionális és nyelvi kisebbségekkel, hiszen a kisebbségi jogokat az EU Alapjogi Chartája és számos nemzetközi jogi dokumentum is garantálja. Ennek ellenére az Unió nem szentel kellő figyelmet a területén élő nemzeti és regionális kisebbség több mint 50 millió tagjának, azoknak az őshonos közösségeknek, akik európai polgárok és nem bevándorlók a kontinensen”.

„Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) jelentéséhez készült vélemény üdvözli a nemzeti és regionális kisebbségi jogok garantálására irányuló európai és nemzetközi jogalkotás kidolgozását. A CULT szakbizottság az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményére és a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájára alapozva felszólítja a tagállamokat, hogy foglalják bele a jogrendszerükbe ezeket az előírásokat, és biztosítsák, hogy ne érje hátrányos megkülönböztetés a nemzeti vagy regionális kisebbségekhez tartozó személyeket” – hangsúlyozta Bocskor Andrea a vélemény elfogadását követően.

Az anyanyelven folyó oktatás elengedhetetlen a nyelvi jogok érvényesítéséhez, ezért ösztönözni kell a tagállamokat, hogy a regionális és etnikai kisebbségekhez tartozó személyeknek megfelelő lehetőségük legyen anyanyelvük elsajátítására, továbbá hogy az oktatás minden szintjén anyanyelvükön tanulhassanak azokban a régiókban, ahol nagy számban élnek.

Bocskor Andrea elmondta: „A vélemény felszólítja a tagállamokat, hogy nyújtsanak támogatást egyrészt olyan különleges tantervek, módszertanok és tankönyvek kidolgozására, melyek biztosítják a kisebbségi nyelveken történő hatékony oktatást. Másrészt segítsék elő a hivatalos nyelvek speciális oktatási módszerekkel történő tanítását a kisebbségi nyelvű háttérrel rendelkező gyermekek számára, hisz a hivatalos nyelvek elsajátítása elengedhetetlen ahhoz, hogy teljes jogú állampolgárokká váljanak”.

A CULT szakbizottság felszólítja az Európai Bizottságot, hogy nyújtson be jogalkotási javaslatot vagy uniós ajánlást a kulturális és nyelvi sokszínűség védelmére és előmozdítására, továbbá támogassa a jó példák és gyakorlatok átvételét és megosztását a kisebbségi nyelvek alkalmazására vonatkozóan. Arra kéri a Bizottságot, hogy vegye be a többnyelvűség szakterületét valamelyik biztosi portfólióhoz. A szakbizottság hangsúlyozza továbbá a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezmény és a Regionális és Kisebbségi Nyelvekről szóló Európai Charta végrehajtásának ellenőrzését a tagállamokban. Kéri, hogy a Bizottság fogalmazzon meg ajánlásokat és országlátogatások alapján készítsen jelentéseket, amelyekről rendszeresen számoljon be az Európai Parlament részére.

Háttér: Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság az októberi hónap folyamán szavaz a jelentésről.

Brüsszel, 2018. szeptember 24.