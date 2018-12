Kopogtató: a racionalitás netovábbja

A nyugdíjasok ujjonghatnak a „pereszicskások” vesztén, ismét ránk támadt a Nagymedve, börtönbe záratnák a kárpátaljai magyarság képviselőjét, pallosként lebeg fejünk fölött a hadiállapot, értelmi fogyatékosokká vedlettünk, és hol van még az év vége… Nem untuk halálra magunkat a klaviatúránk fölött az elmúlt időszakban. Többnyire az ukrán törvényhozás borzolta a kedélyeket, de pozitív, szívmelengető eseményeket is átélhettünk.

A Kercsi-szorosnál történt incidens és az ukrán kormány reakciója Ukrajna-szerte pánikhangulatot visszhangzott. A hadiállapot országos bevezetése, s annak következményei gyakorlatilag az utolsó szöget jelentették volna a kárpátaljai magyarság koporsójába. Az ukrán parlament közel fél napon át tartó soron kívüli ülését nézve nem tudtuk eldönteni, hogy óvodásokról szóló műsort, Mónika Show-t, vagy szappanoperát látunk, s minden bizonnyal nevettünk volna, ha nem tudjuk: a honatyáink döntésén a mi sorsunk múlik, a színjáték végén rólunk döntenek majd.

Ugyan némiképp fellélegeztünk, amikor kiderült: a hadiállapotot nem terjesztették ki megyénkre, de egyúttal bebizonyosodott: bármikor jöhet egy újabb ötperc, s az ukrán vezetés semmilyen eszköztől nem riad vissza hatalma megtartása érdekében. De legalább a nyugdíjasokra gondolnak!

Az elnök szerint ugyanis a tranzitautósokra vonatkozó új törvényből befolyt összeget az időskori juttatásokra fordítják majd. Az életbe léptetett rendelet gyakorlatilag arra kényszeríti a külföldi rendszámú ukrán autótulajdonosokat, hogy mihamarabb adjanak túl járművükön, vagy ha ez nem megy, keressék meg a legközelebbi bontót, mert aligha érné meg a gépkocsi vételárának megfelelő összeget kifizetni az ukrajnai regisztrálásért, vagy vállalni az illegális itt tartózkodásért járó horribilis bírság rizikóját.

A hétkezdeti határzárakat követően jelenleg elcsendesülni látszik az ország. Ma több száz autótulajdonos gyűlt össze a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció épületénél, hogy diskurzust folytassanak a hogyan továbbról, de az átkelőkön akadálytalan a forgalom. A megyei vezetés hiába érti meg a tranzitautósok problémáit – egyedül Kijevben a hatalom…

No, de jó híreket is ígértünk! Az ukrajnai országos GRA – Great Real Art színházi versenyfesztivál döntőjébe, a legjobb tizenkettő közé jutott a beregszászi színház Remete és Hatujjú (RH+) című előadása. A magyar társulat egy hete a kijevi közönséget is meghódította.

Az elmúlt napok pozitív történései közé tartozik, hogy jelentős inzulinszállítmány érkezett megyénkbe, ahol két felújított családorvosi rendelő is átadásra került. A dolog szépséghibája – az ukrán állam részéről mindenképp –, hogy az életmentő inzulinszállítmány és a felújítás is magyarországi segítségnyújtás eredménye.

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma