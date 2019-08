Kopogtató: élet és halál között

Az elmúlt időszakban Kárpátalján megnövekedett a közúti balesetek száma. Karamboloktól volt hangos a média: halálos baleset Szolyva mellett; halálos baleset a Rahói járásban; újabb baleset a Munkácsi járásban; lövöldözés, gázolás és halálos baleset a kárpátaljai utakon; több súlyos baleset történt megyénkben a hétvége folyamán; iskolabusz szenvedett balesetet Huszton, újabb közlekedési baleset történt Beregrákoson, halálos baleset a Volóci járásban, halálra gázoltak egy biciklist a Nagyszőlősi járásban, folyóba zuhant egy teherautó Kárpátalján, halálra gázoltak egy közútjavítót megyénkben – és ez mind egy hónap leforgása alatt történt.

A balesetek egyik kiváltó oka a vezetés közbeni telefonálás és üzenetírás. Manapság a telefon lett az a telekommunikácós eszköz, amely nélkül a mindennapjainkat nem tudjuk elképzelni. Sajnos a személygépkocsi-vezetők kezében is gyakran látni mobilkészüléket vezetés közben. Gyerekkoromban vezetékes telefonon kívül nem volt más kütyü, mégis elérték egymást az emberek. A volán mögötti internetes szörfözés túl sok veszéllyel jár. Pillanatok alatt keresztezheti úti célunkat valami, és már meg is történt a baj. Üzenetküldés közben nagy eséllyel szegik meg az előírt követési távolságot, hiszen egyetlen szó bepötyögése alatt egy jármű akár 50 métert is megtehet.

A hőség, kánikula is nehezíti a közlekedést. A nyári vakáció idején pedig több gyerek van az utcákon, tereken, utakon, kint a szabadban. Szaladgálnak, játszanak. Ennek ellenére számos gépjárművezető lakott területen a megengedett 50 km/h-nál gyorsabban hajt. A gyorshajtás miatt ugrásszerűen megnövekedik a gázolások veszélye. Mégis sok autóvezető gondolja úgy, hogy ennyi még belefér. Pedig bármikor, bárhol megjelenhet egy személy vagy egy állat az úton. Az elgondolás, hogy velem ez nem fordulhat elő, téves.

Egyik nap épp kiszálltam az autóbuszból, a járdán sétáltam a munkahelyem irányába reggel 7 óra körül, amikor egy hangos zajra összerezdültem. Egy mikrobusz és egy gépkocsi ütközött össze a beregszászi posta előtt. Személyi sérülés nem történt, de a járművek összetörtek. Nem mondanám, hogy a legnagyobb forgalom idején történt. A koccanás oka a sofőrök figyelmetlensége volt.

Néhány nap múlva a beregszászi piacról sétáltam ki ebédidőben, amikor egy újabb ütközésre lettem figyelmes az utcán. Egy személygépkocsi és egy kerékpáros nem fért el egymás mellett. Persze lehetne ecsetelni, hogy vajon melyik fél volt rossz helyen. Legyen szó gyalogosról, biciklisről, autósról, mindenki okozhat balesetet a figyelmetlensége okán.

Kedves volán mögött ülő, felelőtlenül vezető személy! Kérlek, tartsd szem előtt, hogy nemcsak a saját életedet, hanem mások biztonságát is veszélyezteted. Figyelmetlenség miatt, mert épp chatelsz, vagy gyorsasági versenynek tekinted a közúti közlekedést – balesetet okozol. Kockáztatod saját és mások testi épségét. Azzal, hogy gyorsabban vezetsz, csak másodperceket nyersz. Másodperceket… csak másodperceket. Mondd, megéri? Kérlek, vezess biztonságosan, tartsd be a KRESZ szabályait. Felelős vagy magadért és másokért. Ne feledd el!

Zsoldi Tímea

Kárpátalja.ma