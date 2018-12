Kopogtató: figyeljünk egymásra!

Beköszöntött az igazi tél. Leesett az első hó, ködös az idő, reggelre fagyos, jeges foltok jelennek meg az úton. Éppen ezért nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy figyelmesen közlekedjünk.

Gyakran arra leszek figyelmes, hogy a gyalogosok nem a járdát használják, hanem az úttest szélén közlekednek. Meg is lehet őket érteni, hiszen a járdák sok helyen siralmas állapotban vannak. Nem is kátyúk, hanem egyenesen kráterek tarkítják a gyalogutat, de ugyanezt lehet elmondani az autóutakról is. A kárpátaljai sofőrök egy része már megszokhatta, hogy rendszeresen gyalogosokat és bicikliseket kell kerülgetnie, akik maguk is hóbuckákat vagy éppen tócsákat kerülgetnek. A legtöbben teljesen feketébe, sötét ruházatba öltöznek, láthatósági mellényt pedig szinte soha nem hordanak az útszélen közlekedők, amely a késői napszakban a rossz látási viszonyoknak köszönhetően igencsak megnehezíti a sofőrök dolgát.

A minap Beregszászból Munkács felé haladtam a viszontagságos téli útviszonyokkal küzdve, mikor arra lettem figyelmes, hogy egy falun átvezető főúton csoportosan haladtak egymás mellett a 10-13 év körüli gyerekek, méghozzá talpig feketében. Hangjelzéssel figyelmeztettem őket, hogy oldalt haladjanak – vagy legalábbis ne akadályozzák az autósforgalmat –, de ahelyett, hogy félreálltak volna, inkább agresszív jelzésekkel adták tudtomra, hogy ők aztán nem engednek a huszonegyből. Mérgesen haladtam tovább, miközben az járt a fejemben, hogy nem csak a gyerekek a hibásak, sokkal inkább a szülők, akik nem tanítják meg őket biztonságosan közlekedni. Nem olyan nehéz egy-egy világos ruhadarabot ráadniuk biztonságuk érdekében, vagy egy-egy fényvisszaverő mellényt vásárolni nekik. A közösségi oldalakon terjedő fotók, cikkek, kisfilmek tömkelege mutatja be nekünk, hogy az út szélén haladók viselete milyen távolságból vehető észre:

Elhiszem, hogy senki sem szeretne a jeges hóbuckákkal küzdve botladozni. De ha már egy forgalmas főúton megyünk csapatosan, legalább libasorban kövessük egymást, hogy ne akadályozzuk meg az autósokat a közlekedésben, és ne kockáztassuk magunk és mások testi épségét. Miért nem vigyázunk saját biztonságunkra? Miért nem tanítjuk meg gyerekeinket az alapvető közlekedési szabályokra? A kerékpárosok a határ túloldalán szinte mindig fényvisszaverő mellényekben haladnak az út mentén. Nálunk miért nem vásárolnak láthatósági mellényt, nem erősítenek fényjelzőket a kerékpárjaikra az emberek?

Persze sok esetben a gépkocsivezetők is hibásak. Megyénkben sem ritka, hogy valaki ittasan vagy kábítószer hatása alatt ül volánhoz. Sok a gyorshajtó, és persze olyanok is vannak szép számmal, akik ugyan vásároltak jogosítványt, de az autóvezetéshez kellő tudást és tapasztalatot nem szereztek. Jómagam azt tapasztalom, hogy a rossz vezetési körülmények miatt az autósok is óvatosan, lassabban vezetnek.

Mindenki felelős magáért és másokért, legyen az gyalogos, biciklis vagy gépkocsivezető. Tartsuk be a közlekedési szabályokat, legyünk óvatosak, különösen a téli időszakban, amikor az időjárás is nagyban nehezíti a közlekedést!

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma