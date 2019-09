Kopogtató: irány Európa!

Befordultunk az őszbe és hamarosan bebetonozódunk a téli időszámításba is.

A héten Trump és Zelenszkij telefonbeszélgetésétől volt hangos a világsajtó, lemondott az amerikai kormány Ukrajnával foglalkozó különmegbízottja, ahogy az RNBO vezetője is. Találkozott egymással a magyar és ukrán külügyminiszter, s újra terítékre került a kettős állampolgárság intézménye.

Óvatoskodva, de pozitívan nyilatkozott Szijjártó Péter és Vadim Prisztajko is a magyar–ukrán kapcsolatok javításáról a külügyminiszterek New York-i találkozóját követően. Ugyanakkor nincs sok okunk a bizakodásra, mivel Prisztajko – az elődjével azonos retorikát folytatva – kihangsúlyozta: Ukrajnában ukrán állampolgárok élnek. A „magyar nemzetiségű ukrán állampolgárok” sorsáról pedig az ország vezetése dönt. Ha meg is hallgatják a véleményüket, a belső ügyekbe nincs beleszólása Magyarországnak.

Dmitro Kuleba európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes szerint el kell felejtenünk a 100%-os anyanyelvi oktatást, mivel Ukrajna állampolgárainak képeseknek kell lenniük arra, hogy kommunikáljanak az államnyelven. Mi pedig abban bízunk, hogy az ukrán diplomata nem felejti el: az államnak képesnek kell lennie rá, hogy biztosítsa az itt élő kisebbségeknek a megfelelő feltételeket az államnyelv elsajátításához. Főként, mert az ország – az új kormány állítása szerint – az Európai Unióba tart.

Ha döcögősen is, de Ukrajna talán valóban elindult az EU-ba vezető úton, lásd: a képviselők mentelmi jogának eltörlése, a megvádolási törvény elfogadása. Az Európai Parlamenthez hasonlóan a tavaszi és őszi óraátállítás eltörléséről döntöttek az országban is. A rezsiárak drasztikus növekedése előtt a lakosok élhettek a kedvezményes gázvásárlás lehetőségével. Az egy óra plusz alvásra és a fűtött lakásokra pedig szüksége van a szervezetünknek, hisz nem ajánlatos megfázni az őszi időben, különösen addig, míg híján vagyunk a vírusok elleni védőoltásoknak valamint a betegszabadság igényléséhez szükséges űrlapoknak…

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma