Kopogtató: magyar választókerület veszélyeztetné Ukrajna szuverenitását?

A magyar kormány az ukrajnai választások előtt ismét felvetette egy magyar választókerület létrehozását. A történet azzal kezdődött, hogy márciusban Brenzovics László ukrán parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke bírósági keresetet nyújtott be a Központi Választási Bizottság ellen, mivel az nem hajlandó az őszi (időközben júliusra hozott – a szerk.) parlamenti választásokig kialakítani egy magyar választókerületet, mely magában foglalná a Tisza partján fekvő négy járás településeit – olvasható az Ukrinform nemrég közzétett cikkében.

Az elfogulatlannak alig nevezhető publikáció szerint, a látszólag demokratikusnak tűnő intézkedés komoly veszélyt jelenthet Ukrajna szuverenitására nézve. A kárpátaljai törekvést – a korábbi nacionalista írások mintájára – párhuzamba vonja a Krím félsziget annektálásával és a donbászi eseményekkel. A felsorakoztatott érvek között elsőként szerepel, hogy a választókerület létrehozása a Tisza melléki magyar autonómia megteremtésének kezdeti lépése lenne a megyében. Az Ukrinform az írásban megidézi a Jobbik szellemét, a magyar kormány és a helyi magyarság véleményével azonosítja, próbálja összemosni a párt revizionista kijelentéseit. Utal rá, hogy Budapest – Oroszország partnereként – információs háborút folytat az ország ellen, ami finoman szólva is visszatetszően hat, tekintve az ukrán portálok uszító, történelemhamisító megnyilatkozásait.

A sajtóorgánum szívén viseli a megyében élő egyéb kisebbségek sorsát: jogtalannak véli, hogy a magyar választókerületbe belekényszerülnének más nemzetiséghez tartozó lakosok is, hisz a megye multikulturális összetételű. Továbbá arra hivatkozik, hogy az utóbbi öt-tíz évben magyarok ezrei emigráltak az Európai Unió fejlettebb országaiba, Nagy-Britanniába, az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a magyar útlevél birtokában legálisan tanulhatnak vagy vállalhatnak munkát. Emiatt a 2001-es népszámlálás adatai mára már irrelevánsak, nem lehet megállapítani a magyarok számát Kárpátalján. Halkan tesszük fel a kérdést: ki a felelős a népszámlálás elmaradásáért? A helyi magyarságnak vagy az ukrán nemzeti többségnek lenne fájdalmasabb egy friss számadat?

„A kárpátaljai magyarság mindig számíthat az anyaország segítségére” – idézi Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a lap. – De egy dolog, amikor az államközi támogatás a jó szomszédság elvén alapul, és a nemzeti kisebbség kulturális fejlődésére irányul. Ám teljesen más, amikor a nemzeti kisebbséget „jószomszédi” támogatás címszó alatt próbálják területileg elkülöníteni – írják. Szerintük ez már az ország belső ügyeibe történő beavatkozás, és egyben komoly nemzetbiztonsági veszélyforrás.

Arról már nem zeng regéket a cikk írója, hogy több nemzetközi szervezet is a nemzetiségi arányokra tekintettel lévő választási körzetek kialakítását szorgalmazta Ukrajnában. Az ukrán választási törvényt sem lapozgathatta sűrűn, mely előírja a nemzeti kisebbségek érdekeinek, az adott területen élők nemzeti összetételének figyelembe vételét. Ugyanakkor megértjük: valakit mindig hibáztatni kell. Szerencsére mi, kárpátaljai magyarok mindig kéznél vagyunk Ukrajnának. Lehet ránk ujjal mutogatni és addig is elfedni a tényt, hogy Kárpátalját nem Magyarország, hanem az éhen pusztulás veszélye fenyegeti. Európa legszegényebb országaként valószínűleg tükrökre sem telik, így anélkül folytatható a farkaskiáltás, sárdobálás, hogy bárki is szembenézne önmagával.

PMBK

Kárpátalja.ma