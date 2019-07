Kopogtató: mennyit ér a becsületed?

Mikor játszottad el? Eljátszottad végleg és mindennek vége, vagy lesz lehetőséged visszaszerezni? Mi a nagyobb tragédia, ha az emberek előtt veszítetted el, vagy ha ők észre sem veszik, de te nem tudsz többé a tükörbe nézni? Lehet, hogy tudatában sem vagy annak, hogy már rég eltékozoltad?

Egy be nem tartott ígéret, egy tisztességtelen ajánlat, némi júdáspénz elfogadása… Ezzel még nem okozol nagy kárt senkinek, gondolod. Különben is, mindenki a saját életének, sikereinek kovácsa.

***

Belevontak valami politikai mizériába. Többen árulónak, ukránbérencnek neveznek, de neked jól jön a pénz a házra, talán vehetsz egy új autót is, és mutatós ékszereket az asszonynak, ha lecseng körülötted ez a perpatvar. De ha nem csitulnak a kedélyek, akkor hagyod az egészet a francba és kihúztok a családdal valahová Magyarországra.

***

Megtévesztesz pár szerencsétlent, rászeded a falubelieket, hogy adják bérbe a földjeiket némi aprópénzért. Ha nem megy szép szóval, hát bekeményítesz, elvégre sok zöldhasú vándorol minden négyzetméterért a megrendelőidtől a pénztárcádba. Felháborodsz rajta, ha panasszal jönnek hozzád, amiért minden írott és íratlan szabályt áthágva mérgezitek a környéket: tudjátok ti egyáltalán mennyibe kerül egy helikopter? Akkor dolgozunk, amikor időnk engedi, nem fogunk estig várni, mert nektek valami nem tetszik. A kutya nem fog foglalkozni a méheitekkel, betegek voltak azok már korábban is, semmit nem tudtok majd ránk bizonyítani. Mehettek panasszal a jóistenhez is, senkit nem érdekel a károtok.

Rendben, legyen. Valahogyan megpróbálom megérteni, elfogadni a látásmódodat. Nem törődsz a „csürhével”, mit neked pár döglött méh vagy a szomszéd allergiás kiütése. De így gondolkodsz majd akkor is, ha az összeharácsolt vagyonodat a saját gyermekeid gyógykezelésére kell fordítanod? Megéri veszélyeztetni őket, esetleg a drága helikopterek mellett valamilyen spéci légtisztító berendezésre is futja, amivel meg tudod óvni az otthoniak egészségét vagy semmit nem jelent a családod biztonsága?

***

Ukrajna a lehetőségek országa, pláne neked! A rend őrei előre köszönnek, talán meghívnak pár sörre is, amiért elrendezted nekik az éves dokumentációkat, elsimítottad a kisebb kihágásaikat és segítettél kiskapukat lelni a törvénykönyvben, ha szükségük volt rá. Te aztán nem fogsz taxit rendelni, ha kissé felöntöttél a garatra! Azárt van a gáz a szuperjárgányon, hogy tövig taposd. Hogy elszívtál 1-2 szál füves cigit a felhajtott rövidek mellett, még nem befolyásolja a reakcióidődet, mindent (is) kézben tartasz. Te igazán nem tehetsz arról, hogy jött az a fura törésvonal a nyílegyenes úton. Azt pedig végképp nem tudhattad, hogy ott lesz majd az a gyermek. Rezzenéstelen arccal ülsz, és nem érted. Azon töröd a fejed, hogy hogyan úszhatnád meg az alkoholtesztet. Nem, arra nem lesz lehetőséged. Maximum nyolc évet sózhatnak rád, abból pár hónapot le kell majd töltened, amíg kikerülsz a figyelem középpontjából. Csak pár hónap, igen, azután már léphetsz. Gyerünk, gondolkozz! Biztosan sikerül kieszelni valamit, csak legyen végre csend és hagyják abba a sikítozást körülötted…

Pallagi Marianna

Kárpátalja.ma