Kopogtató: PR a lelke mindennek

„Megállítjuk a szeparatistákat” – áll az október 20-án megyeszerte elszórt, a helyi magyar vezetők arcképével, nevével „díszített” óriásplakátokon.

Nagy a felháborodás Kárpátalján. Joggal. Az ukrán-magyar konfliktust kiélező, a Mirotvorec (Béketeremtő) portál által közzétett, egyre bővülő „halállista” után szintet lépett a gyűlöletkeltés: a közterületeken támadnak a vidék jóakarói. Mit nekik külügyminiszter-féle óva intés a provokációktól: Pavlo Klimkin szava a jelek szerint nem sokat ér. Persze, lehet ezzel naugyeénmegmondtam-kampányolni, ahogy teszi is október 21-i Twitter-üzenetében: „Még alig szóltam a várható kárpátaljai provokációkról, mintegy a magyar szeparatizmus elítéléseként rejtélyes módon óriásplakátok jelentek meg ott. Nem csak elítélni, hanem tisztázni is kell, ki áll e mögött” – így a diplomaták gyöngye. Egyetértek Klimkin úrral, kíváncsi is vagyok az eredményre, hiszen Kárpátalján nincs olyan sok reklámcég, hogy ne lehetne gyorsan utána járni a kivitelezőnek és a megrendelőnek egyaránt.

Persze, mondhatnánk, hogy nincs ezen semmi felháborító, másutt is visszaélnek emberek arcával, nevével, elég csak visszagondolni Magyarország választás előtti arculatára: a pártok bizony sok esetben nem túl visszafogottan éltek vissza ezzel a fogással. Mégsem egyenlő a két helyzet: más a tétje a kampánymocskolódásnak olyan országban, ahol nem lengi be polgárháború vérszaga a választások eredményét, ahol nem kísérelnek meg betegesen ellenséget faragni az eszeveszett nacionalizmusba beilleszkedni nem kívánó vidékekből.

Mindazonáltal nem tudok nem humorral gondolni a megrendelők meggondolatlanságára: Megállítjuk a szeparatistákat – adják egyenesen Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője, Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátalja megyei tanács első elnökhelyettese, és Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, megyei tanácsi képviselő szájába a szavakat. Nem is rossz reklám ez a helyi magyar kisebbség vezetőinek. Habár ők a vidékért nem puszta szavakkal és ellenségkreálással dolgoznak, hanem tettekkel, közbenjárással magyar és ukrán polgárokért, kárpátaljaiakért egyaránt. Nincs szükségük ugyan óriásplakáton hirdetni arcukat, nevüket – ismeri itt őket mindenki. De ám legyen: hirdessék ezek a plakátok is, hogy elöljáróink megállítják a szeparatistákat. Mármint a valódi szeparatistákat. Azokat, akik jó ideje azon dolgoznak, hogy Kárpátalján békétlenség uralkodjon el, hogy egymásnak essenek a különböző nemzetiségek képviselői.

Szóval, csak így tovább, kéretlen PR szakemberek! Legalább nem nekünk, magyaroknak kell költenünk a drága hirdetőtáblákra.

Kocsis Julianna

Kárpátalja.ma