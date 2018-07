Kopogtató: van-e okuk örömre a tranzitautósoknak?

Az elmúlt héten a reggeli híradókat figyelve döbbenten konstatáltam a külföldi autósok újabb kijevi demonstrációit, az újabb gumiabroncs-égetések felvételeit és a polgárok, valamint a rendvédők kisebb összetűzéseiről szóló beszámolókat. Igaz, az események nem voltak olyan drasztikusak, mint néhány évvel ezelőtt, az úgynevezett hatalomváltás előtt, de mégis…. Már megint Majdan, megint tüntetés, megint zavargások.

A demonstrációk most nem a hatalmon lévő államfő vagy párt, esetleg a parlament ellen irányultak, hanem azok tehetetlensége, pontosabban tenni nem akarása ellen. Az Autó–Euró–Erő (Авто Евро Сила) néven tevékenykedő civil összefogás nyomásgyakorlás céljából több napos tüntetést szervezett Kijevben a Legfelsőbb Tanács épülete előtt és a város központi részein. A külföldön bejegyzett autók behozatali vámrendszerének az egyszerűsítését, a gépkocsik ukrajnai bejegyzése utáni adó csökkenését követelték, emellett tiltakoztak a rendvédők bővülő jogai ellen, miszerint a jövőben kisebb szabálysértések miatt is elkobozhatják a külföldi gépjárműveket. A Rada épülete előtt több ezren gyűltek össze, akik napokig nem mozdultak a térről. A szervezők színpadot állítottak fel, ahol mindennap megosztották a jelenlévőkkel az aznapi fejleményeket, bemutatták a hivatalos kérelmeiket, beadványaikat. Összességében egy jól megszervezett többnapos tüntetést bonyolítottak le a külföldről behozott gépjárművek vámolásának egyszerűsítése érdekében, amelyet nemcsak a fővárosban, hanem más nagyvárosokban is támogattak. Például Odesszában és Harkivban is összefogtak a gépkocsivezetők egy-egy rövid demonstráció erejéig. A hét utolsó munkanapján, pénteken aztán nagy ünnepléssel, örömmel véget ért a több ezres tüntetés. A megmozdulások meghozták eredményüket, mivel július 12-én délelőtt a parlament megszavazta a követelt törvényváltoztatásokat.

Olvasva az autósok közösségi oldalán az örömteli bejegyzéseket és látva a szervezők parlament előtti diadalittas csoportképeit, hamar elfogott a keserű irónia, hogy vajon nem korai-e az öröm, s belegondoltak-e abba, hogy vajon mikor lép hatályba ez a reform? Hogy emlékeznek-e az ukrán jogalkotás múltban megtapasztalt, váratlan fordulataira? Jó célért álltak ki, de hogy pontosan mely réteg lesz az ügy legnagyobb nyertese, az csak a jövőben derül ki – már ha Porosenko egyáltalán véglegesíti aláírásával a törvényt. A Kárpátalja.ma oldalán korábbi írásunkban már elemeztük a szóban forgó változtatásokat. A fiatal, egy-két éves autókat tekintve igen impozánsak az adócsökkentések. A külföldről behozott személygépkocsik nagy része azonban jóval meghaladja az öt évet, ami azt jelenti, hogy azok után átlagosan 1500-2000 eurós adót kell fizetni, amennyiben az országban hivatalosan forgalomba kívánják helyezni. A napokban elfogadott változtatások kritikus pontja, hogy szigorúbb szabályokat vezetnek be a külföldön bejegyzett autók belföldi használatára vonatkozóan. A jövőben a külföldi autókra horribilis bírságokat szabhatnak ki, ha azt nem a tulajdonosa vezeti, vagy a gépkocsi tulajdonosa valamilyen üzleti tevékenységet folytat gépjárműjével, akkor akár el is kobozhatják autóját. Vagyis a külföldön bejegyzett autótulajdonosok elfelelejthetik a taxizást, az áruszállítást vagy más vállalkozásban az ilyen járművek használatát. A törvény betartását a határőrszolgálat, az adóhivatal és a járőrszolgálat munkájának összehangolásával kívánják ellenőrizni.

Már most el lehet képzelni, hány és hány embert érint kényelmetlenül a rendezés folyamata…

Mint kiderült, nemcsak a használt autókra kiszabott vámilletékek csökennek, hanem az új járművek is olcsóbbak lesznek. Elemzések szerint júniusban az országban az új gépjárművek vásárlása 10 százalékkal csökkent, és a használtautó-vásárlás is jócskán megcsappant. Pontos gazdasági hatástanulmányt nem igazán találunk arról, hogyan hat majd a módosítás a belföldi autópiacra, de abban biztosak lehetünk, hogy teljes vállalkozói szféra lendül majd mozgásba gépjármű-behozatali profillal, melyek regisztrációs ügyintézésre szakosodnak majd. Ezek a folyamatok az átlagember számára – bármennyire is egyszerűsítik a procedúrát – várhatóan időbe és természetesen pénzbe kerülnek, nem beszélve az ukrán (vám)hivatalok munkavégézésének „legendás” sebességéről. Persze, egyik szomszédos országban sem regisztrálják ingyen az autókat, de azért örülnénk, ha a gyakorlatban is megvalósulnának az elfogadott változtatások, és csökkennének a vámilletékek.

Egyes elemzők szerint az országnak az adócsökkenés révén keletkező hiányt új adók bevezetésével kell pótolnia. Így a jövőben megjelenhet a gépkocsikra kiszabott úgynevezett környezetvédelmi járulék.

Hiszem, ha látom a pozitív változást autóügyben! Amint az elnök aláírja a parlament által megszavazott rendeleteket, és változtatások nélkül bevezetik az elfogadottakat, majd akkor hiszem el, hogy az országban valóban könnyítik az állampolgárok mindennapjait. Addig is ad elfoglaltságot annak a diplomáciai szemfényvesztésnek a követése, melyet Ukrajna az oktatási törvény körüli ígérgetésekkel és a NATO-csatlakozásról szóló siralmaival fejlesztett magasfokra.

Tóth Tünde

Kárpátalja.ma