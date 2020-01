Kormányzati ellenőrző szervezet: a Fehér Ház törvényt sértett az ukrajnai segély visszatartásával

A Fehér Ház törvényt sértett az Ukrajnának megszavazott segély visszatartásával – állapította meg csütörtökön közzétett jelentésében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (GAO) nevű, pártoktól független ellenőrző szervezet.

A felmérésekkel, helyzetértékeléssel és az amerikai kongresszusnak adott elemzésekkel és tanácsokkal foglalkozó intézet hangsúlyozta: a Fehér Ház költségvetési hivatala sértette meg a törvényt, amikor Donald Trump elnök utasítására visszatartotta a kongresszus által Ukrajnának megszavazott 400 millió dolláros katonai segélyt.

“A törvény híven történő betartása nem teszi lehetővé az elnöknek, hogy saját politikai prioritásaival helyettesítse a kongresszus által megszavazott törvényt” – fogalmazott a szervezet jelentése, hozzátéve, hogy a segély visszatartása nem is volt előzetesen betervezve.

A szervezet felhívta a figyelmet annak az alkotmányos jelentőségére is, hogy a kormányzat “vonakodott kimerítő információkat szolgáltatni” az ügyben.

A Fehér Ház költségvetési hivatala visszautasította a jelentésben foglalt megállapításokat. Rachel Semmel szóvivő közleményében azt hangoztatta, hogy “a hivatal az adófizetők dollárjait megfelelően, az elnök prioritásaival és a törvénnyel összhangban használja fel”.

Kellyanne Conway, a Fehér Ház egyik tanácsadója újságíróknak azt mondta: nem olvasta a jelentést, de örül annak, hogy Ukrajna végül megkapta a katonai segélyt.

Conway közölte azt is: Donald Trump a legközelebbi telefonbeszélgetésekor várhatóan felveti Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a Burisma ukrán gázcég ellen a napokban elkövetett orosz hackertámadásokat.

Bár a GAO által nyilvánosságra hozott jelentésnek nincsenek jogi következményei, a Donald Trump amerikai elnök ellen zajló alkotmányos felelősségre vonási eljárás (impeachment) folyamata közben újabb kérdéseket vet fel az elnök korábbi lépéseit illetően.

Csütörtöki sajtókonferenciáján Nancy Pelosi demokrata párti házelnök szintén azt mondta, hogy Trump az Ukrajnának megszavazott segély visszatartásával törvényt sértett.

A kaliforniai politikus hangsúlyozta: a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jelentése is a demokraták azon követelését igazolja, hogy az impeachment-eljárás jövő héten kezdődő szenátusi tárgyalásán szükség lesz tanúk meghallgatására.

Kérdésre válaszolva Pelosi utalt a képviselőház hírszerzési bizottságához minap eljuttatott dokumentumokra, amelyek bizonyítják, hogy az ukrajnai nyomásgyakorlás ügyében Rudy Giuliani, az elnök személyes ügyvédje járt el, az ő tudtával és beleegyezésével.

A kérdéses dokumentumokat – kézzel írt feljegyzéseket, leveleket, e-maileket – Lev Parnas ukrán születésű amerikai állampolgár, Giuliani korábbi üzlettársa adta át a törvényhozóknak.

Parnas erről szerda este a The New York Times című lapnak és az MSNBC televíziónak is nyilatkozott, megerősítve, hogy “Donald Trump mindenről tudott”.

Hozzátette azonban: ő személyesen soha nem beszélt az elnökkel ezekről az erőfeszítésekről. A tavaly október óta előzetes letartóztatásban lévő Parnas – az amerikai sajtóban egyébként nagy visszhangot kiváltó – további részletekkel is szolgált. Elmondta például, hogy Giuliani amerikai vízumért járt közben egy olyan ukrán tisztségviselőnek, aki Joe Biden volt alelnök állítólagos korrupciós ügyeit feszegette.

Parnas közölte azt is: Kijevben állítólag megfigyelték Marie Yovanovitch volt amerikai nagykövetet, bár azt nem tudta megmondani, hogy ki és miért. A nagykövetről Washingtonban úgy tartották, hogy ellenezte Trump politikáját, és ezért később vissza is rendelték.

Adam Schiff, az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke a Donald Trump elnök felelősségre vonását célzó alkotmányos eljárással összefüggésben még szerdán nyilvánosságra hozott részleteket Lev Parnas számos befolyásos emberrel folytatott levelezéséből.

Eliot L. Engel, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke szerint a levelek között bizonyíték van arra, hogy Yovanovitchot Ukrajnában megfigyelték. Szerinte erre konkrétan a Parnas és Robert Hyde republikánus képviselőjelölt közti levelezések utalnak.

Ezekben Hyde sértő kijelentéseket tett Yovanovitchra, és olyan megjegyzéseket tett, amelyek arra utalnak, hogy folyamatosan információkat gyűjt a nagykövet mozgásáról és telefonos kommunikációjáról az ukrán fővárosban.