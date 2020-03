Koronavírus – 85-re nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

A tájékoztatás szerint újabb magyar állampolgároknál és egy iráninál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19). A Magyarországon beazonosított új koronavírus-fertőzöttek száma: 85. Közülük 10 iráni, 1 brit, 1 kazah és 73 magyar állampolgár.

Kitértek arra is, hogy a járvány második szakaszához – a csoportos megbetegedések szakaszához – értünk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés.

Kiemelték: Magyarországon is már bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat. “Csak közösen tehetünk a járvány lassításáért!” – hívták fel a figyelmet.