Kövér László: a V4-ek nem a probléma, hanem a megoldás Európa számára

A visegrádi országok nem a problémát, hanem a megoldást jelentik Európa számára – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a visegrádi négyek (V4) parlamenti elnökeinek találkozója és a négy parlament labdarúgócsapatának tornája alkalmából tartott csütörtöki sajtótájékoztatón, a szlovákiai Poprádon.

Kövér László elmondta: a visegrádi négyes együttműködés nem csupán működik, de mára megkerülhetetlenné is vált az európai uniós politikában. Ehhez hosszú évek kitartó, következetes munkája kellett minden érintett kormány és házelnök részéről is – tette hozzá, megjegyezve, hogy Magyarország, Csehország, Lengyelország és Szlovákia parlamentjeinek együttműködése hozzájárult az érintett országok kormányainak erőfeszítéseihez is.

Rámutatott: miközben a V4-es együttműködés kormányzati szinten is kiválóan működött, és remélhetőleg az EU új intézményi vezetőinek kiválasztásában is eredményes lesz, a visegrádi országoknak azt kell sugároznia, hogy “mi nem vagyunk egy problémás régió”. Európa problémája Nyugaton van – fogalmazott a házelnök.