“Kulcsfontosságú, hogy a külhoni magyar gyerekek az anyanyelvükön tanuljanak meg gondolkodni”

A magyar nyelv nemzeti vagyon, és kulcsfontosságú, hogy a magyar gyerekek magyarul tanuljanak meg gondolkodni – jelentette ki Orbán Balázs miniszterhelyettes, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a felvidéki Ipolyságon, ahol köszöntőt mondott a Rákóczi Szövetség magyar összefogást jelképező ösztöndíjainak átadásán hétfőn.

Az ünnepségen a magyar kormány és a Rákóczi Szövetség képviselőin kívül a felvidéki magyarság politikai érdekképviseletének több helyi és országos vezető személyisége is részt vett, köztük Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke. Az ünnepség keretében két helyi magyar oktatási nyelvű általános iskola kiselsőseinek, illetve szüleiknek adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját.

Orbán Balázs az ünnepségen mondott beszédében a magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás adta lehetőségekről beszélt, a gyarapodás kulcsfontosságú eszközeiként méltatva azokat.

Hangsúlyozta: egy nagyon jó és nagyon fontos döntést hoztak meg azok a szülők, akik magyar iskolába íratták a gyermekeiket, mivel a magyar nyelv nemcsak kommunikációs eszköz, hanem nemzeti vagyon is. Ezért kulcsfontosságú, hogy a gyerekek magyar nyelven ismerkedjenek meg a világgal, és magyarul tanuljanak meg gondolkodni. Kifejtette: a magyar nyelv és a magyar nyelvű iskola egy olyan szellemi védelmi rendszert és “szellemi hódító hadsereget” ad a gyermekeknek, amivel sikerrel adhatnak választ a 21. század kihívásaira.

Rámutatott: a 20. század nem a magyarság, hanem a megmaradás évszázada volt, de a magyar kormány azon dolgozik, hogy a 21. század a magyarság évszázada, a gyarapodás évszázada legyen, határokon innen és túl egyaránt. “Azt reméljük, hogy a magyar szellemnek, a magyar lelkivilágnak a 21. században kialakul egy olyan gravitációs ereje, amelynek köszönhetően a határon túl élő magyar szülők nem nehézségként, hanem erőforrásként tekinthetnek majd magyarságukra” – fogalmazott Orbán Balázs.

Az államtitkár beszédében – Ipolyságot a felvidéki magyarság egyik fontos bástyájának nevezve – röviden kitért a közelgő szlovákiai önkormányzati választásokra is. Megjegyezte: örömteli látni, hogy a településen egységesen sorakoztak fel a magyarok egy közös magyar jelölt mellett, ami a felvidéki magyarság összefogását mutatja.