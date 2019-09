Lukasenka: Fehéroroszág kész békefenntartókat küldeni a Donyec-medencébe

Fehéroroszország kész békefenntartókat küldeni az ukrán-orosz határ ellenőrzésére a Donyec-medencébe, amennyiben erről megállapodik Ukrajna és Oroszország – jelentette ki csütörtökön Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök ukrán újságíróknak.

“Ha Önök akarják, mi lezárjuk azt az Ukrajna és Oroszország közötti 400 kilométeres határt, amelyet most az ukrán hatóságok nem ellenőriznek” – jelentette ki a ligan.net ukrán hírportál szerint Lukasenka, utalva a szakadár ellenőrzésű Donyec-medencei területek és az Oroszország közti határszakaszra.

Hangsúlyozta viszont, hogy ennek fő előfeltétele, hogy ehhez Ukrajna és Oroszország is egyaránt hozzájáruljon.

“Noha komoly probléma számomra bekapcsolódni ebbe a konfliktusba, készen állunk békefenntartókat, határőrcsapatokat, amit Önök akarnak, oda küldeni. Készek vagyunk lezárni a határszakaszt, ha meglesz a megállapodás a két fél között. Azt tesszük a határon, amiben a két ország, Ukrajna és Oroszország megegyezett” – fejtette ki a fehérorosz elnök.

ENSZ-békefenntartóknak a Donyec-medencébe vezénylését először Petro Porosenko volt ukrán elnök vetette fel még államfősége idején. Később a Kreml is előállt egy hasonló kezdeményezéssel. Az ukrán és az orosz elképzelés azonban nagyban különbözik egymástól. Moszkva ugyanis azt szeretné, ha a kéksisakosok mandátuma csak a frontvonal szakaszára terjedne ki, Kijev viszont azt, hogy a Donyec-medencei szakadár területek egészére, beleértve az ukrán-orosz határt is. Kijev ezen felül ragaszkodik ahhoz, hogy a nemzetközi békefenntartók között ne legyenek oroszok. Az is kérdéses, hogy Ukrajna a Moszkva befolyása alatt álló Fehéroroszág békefenntartóinak jelenlétét elfogadná-e területén.

Vadim Prisztajko külügyminiszter a napokban kijelentette, hogy az ENSZ-békefenntartók bevetése lehet a következő lépés a Donyec-medencei konfliktus rendezésében, ha a minszki megállapodások végrehajtása végleg meghiúsulni látszik.