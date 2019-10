Medvegyev: Oroszország Szerbia mellett áll

Támogatásáról biztosította Szerbiát Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő szombati látogatása alkalmával, amikor azért is köszönetet mondott Belgrádnak, hogy nem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz.

Dmitrij Medvegyev a Belgrád felszabadításának 75. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségre érkezett a szerb fővárosba. Ezen a napon a szerbek azt ünneplik, hogy 1944. október 20-án 11 napig tartó véres harcok után a Jugoszláv Népfelszabadító Hadsereg és a Vörös Hadsereg bevette az addig német ellenőrzés alatt álló jugoszláv fővárost.

Az Aleksandar Vucic szerb államfővel folytatott tárgyalást követő sajtótájékoztatón Medvegyev kiemelte, nem sok olyan ország van, amelyet Oroszország a barátjának nevezhet, de Szerbia kétségtelenül ilyen.

Rámutatott, hogy nincs a tudomány vagy a különböző nézőpontok felvonultatása ellen, de a történelemben nincsen fekete és fehér oldal, vannak olyan témák, amelyek nem eshetnek a manipulációk és a kereskedés áldozatává. Ilyen eseménynek nevezte a második világháborúban aratott győzelmet, Belgrád felszabadítását és a harcok során elesett áldozatokat. Hozzátette: a fiataloknak meg kell érteniük, milyen értékes a béke, és hogy elődeik mennyi mindent tettek a béke biztosításáért.

Aleksandar Vucic szerb államfő rámutatott, Oroszország és Szerbia kapcsolata az utóbbi évtizedekben virágzik, ennek eredményeképpen pedig nő a kétoldalú kereskedelmi áruforgalom, és egyre több orosz befektetés érkezik Szerbiába. Hozzátette, hogy a két ország segíti egymást a nemzetközi szervezetekben, és Szerbia – a kisebb partnerként – mindig számíthat Oroszország segítségére és támogatására.

Dmitrij Medvegyev a nap folyamán felszólalt a szerbiai parlamentben is. A képviselők előtt tartott beszédében kiemelte: Oroszország kész arra, hogy minden szükséges támogatást megadjon Szerbia területi egységének és szuverenitásának megőrzéséhez. Hangsúlyozta: Moszkva azt szeretné, ha a Balkán stabil és biztonságos hely lenne, és szeretne jó kapcsolatot kiépíteni minden térségbeli országgal. Megfogalmazása szerint az országokat gyakran választás elé állítják, és dönteniük kell, hogy a Nyugat vagy a Kelet felé fordulnak-e, ám szerinte nem kell e két oldal között dönteni, hanem olyan együttműködéseket kell építeni, amelyek az adott ország és nép érdekében állnak.

Köszönetet mondott Belgrádnak, amiért nem csatlakozott az Oroszország elleni uniós szankciókhoz, és rámutatott, országa tudja értékelni ezt a lépést. Mint mondta, az Európai Unió elvetette az együttműködést Oroszországgal, de az egyáltalán nem biztos, hogy ez bárkinek is hasznot hozott. Oroszország nem érzi úgy, mintha megbüntették volna, de vannak tagadhatatlan következmények, például az, hogy az orosz és az európai üzleti élet visszahozhatatlan eurómilliárdokat veszített. Hozzátette, hogy Oroszország rendezett viszonyt szeretne az Európai Unióval.

Oroszországot és Szerbiát kulturális, vallási és történelmi kapcsolatok kötik egymáshoz, Moszkva több szinten is segíti Belgrádot, a nemzetközi szervezetekben például akadályozza Koszovó felvételét, mert Belgrádhoz hasonlóan úgy véli, hogy Pristina 2008-as függetlenségének egyoldalú kikiáltása érvénytelen, Koszovó továbbra is Szerbia déli tartománya, de a szerb hadsereget is orosz helikopterekkel, repülőkkel és harckocsikkal korszerűsítették a közelmúltban. Az európai uniós tagságra törekvő Szerbia vezetői az évek során többször is közölték, nem kívánják megszakítani kapcsolataikat Oroszországgal, és nem kívánnak egyik katonai tömbhöz sem csatlakozni.

Az orosz kormányfő látogatásának mentén több együttműködési megállapodást is kötöttek, amelyek az infrastruktúra, az oktatás, a mezőgazdaság és a tudomány területét érintik.

Az orosz kormányfő látogatása kezdetén részt vett az évforduló alkalmából szervezett katonai bemutatón a Belgrádhoz közeli Batajnica repülőterén, később Ana Brnabic szerb miniszterelnökkel megkoszorúzta Belgrád felszabadítóinak az emlékművét, este pedig részt vesz a szerb főváros felszabadításának évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.

