Megkezdte működését a KMKSZ új irodája

A ukrán Nemzeti Polícia munkatársai őrizetbe vették a KMKSZ székházának felrobbantóit, az állítólagos felbujtó külföldre távozott – jelentette be Szerhij Knyazev, a Nemzeti Polícia országos parancsnoka. Időközben a megyei ügyészség terrorcselekménynek minősítette a robbantást, a bíróság pedig előzetes letartóztatásba helyezte a tetteseket. A fejleményekről Barta Józsefet, a KMKSZ alelnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét kérdeztük.

– Mit lehet tudni a robbantók elfogásának körülményeiről?

– Szerhij Knyazev parancsára a Nemzeti Polícia jelentős erőit vonták be a nyomozásba országszerte, és az SZBU-val (Ukrajna Biztonsági Szolgálata) együttműködve minden lehetséges nyomot megvizsgáltak. Bekérték és elemezték az összes kamera felvételét, amelyek azon az útvonalon vannak elhelyezve Ungváron, amelyen az elkövető és társai mozoghattak az elkövetés idején, illetve előtte és utána. Sikerült a kamerák felvételei között két használható nyomot találni, az egyiken látható volt annak a Cserkaszi megyében regisztrált személyautónak a rendszáma, amellyel távoztak a városból – valószínűleg azzal is jöttek. Illetve egy másik kamera felvételén látszott az egyik elkövetőnek az arca. Ezek alapján követték a kocsi mozgását és azonosították az elkövetőket. Az már eleve feltételezhető volt, hogy lenni kell közöttük egy olyan személynek, aki egy nagyon profi robbanószerkezetet el tud készíteni – ez pedig máris jelentősen leszűkítette a feltételezett elkövetők körét. Kiderült, hogy az elkövetők ukrán állampolgárok, Cserkaszi megyéből és Kropivnickijből származnak. A tettesek elfogása és kihallgatása után kiderült, hogy őket felbérelték erre az akcióra, vallomásuk alapján a megrendelő személyét is azonosítani lehetett, aki viszont nem ukrán állampolgár. A robbantás megrendelője állítólag a Moldovától elszakadt, orosz többségű Dnyeszter-melléki Köztársaság lakosa, aki a bűncselekmény elkövetése után azonnal hazautazott. Viszont az orosz többségű szakadár területről sehová nem tud szárazföldön elmenekülni, hisz Moldovával Ukrajnának kiadatási szerződése van, ha arra menekülne, Moldovában elfognák és kiadnák őt. Ellene kiadták a nemzetközi körözési parancsot, nálunk a hatóságokat már értesítették.

– Hol történik majd az elkövetők felelősségre vonása?

– Az elkövetőket Ungvárra hozzák, itt lesznek felelősségre vonva. Úgy tudom, az egyikük már itt van a bíróságon, előzetes letartóztatásban. Mi arra kértük az illetékes hatóságokat, hogy óvadék ellenében se engedjék őket szabadon, mert akkor valószínűleg elmenekülnek. A robbantásért a hatályos törvények értelmében komoly büntetés jár, hisz itt nem egy egyszerű, anyagi kárt okozó gyújtogatásról van szó, hanem terroristaakcióról, amely csak a szerencsés véletlen folytán nem követelt emberi áldozatot.

Ezúton is hangsúlyoznám, hogy a felderítésben részt vevőknek, mind a polícia, mind az SZBU operatív csoportjainak és vezetőinek a munkáját elismerés illeti. Szeretnénk mihamarabb rács mögött látni az elkövetőket és a megrendelőt is, mert csak azzal lehet meggátolni, hogy ilyen akciók a jövőben is előforduljanak.

– Legutóbb azt írtuk, hogy távirányítóval hozták működésbe a bombát, a szakemberek újabb vizsgálatai szerint valószínűbb, hogy időzítőszerkezettel. Mit lehet már bizonyosan tudni a robbanószerkezetről?

– Mint említettem, a bombáról tudni lehet, hogy nagy szaktudással és tapasztalattal rendelkező ember készítette. 400 gramm trotil volt benne, illetve pluszban olyan anyag, ami a robbanáson kívül hatalmas tüzet és hőmérsékletet okozott az épületben. A bombának öntöttvas burka volt, ezért nagyon sok repeszdarab szóródott szét a környéken a robbanáskor. Öt kilogrammnyi repeszdarabot szedtek össze a tűzszerészek, aminek egy része az épület belsejében volt, illetve az utca, és egészen lenn az Ung partja is tele volt repeszekkel.

A tűzszerészek szerint a bomba valószínűleg időzített volt. Ugyanis a kamerák felvételein az is látszik, hogy az elkövető, amikor megérkezik a KMKSZ székháza elé, lehajol és a táskájában közel egy percig valamit babrál. A feltételezések szerint akkor állíthatta be az időzítő szerkezetet, vagy ahogy a szakemberek mondják, akkor élesítette a bombát. Aztán kivette a táskából és feltette az ablakpárkányra, majd gyors léptekkel távozott a helyszínről. Ettől a pillanattól hét perc telt el a pokolgép felrobbanásáig.

Hét perc alatt biztonságos távolságba került az elkövető, ahonnan ő már nem is látszott. Pontosan ezért mondjuk azt, hogy emberi áldozatokat is követelhetett volna a terrortámadás, ha mondjuk valaki pont akkor megy el az épület előtt, azt a légnyomás berepíti az Ungba, minden bizonnyal életét veszítette volna, de legalábbis súlyos sérüléseket szenvedhetett volna a repeszdaraboktól.

Elterveztük az épület néhány héttel korábbi felgyújtását követően, hogy alkalmazunk egy éjjeliőrt, szerencsére ezt még nem érkeztük megtenni. Mert ha ott lett volna az őr az épületben, egészen biztos, hogy belehal a robbanásba.

– A KMKSZ központi irodájának épülete jelentős károkat szenvedett a robbantás következtében, időközben az iroda egy másik ungvári ingatlanba költözött. Újraindult már a korábban megszokott működés?

– Amit meg lehetett menteni a KMKSZ kiégett székházából, azt az elmúlt hét folyamán a munkatársaink megmentették. Úgy becsülöm, hogy mindennek, ami ott volt, legalább a 80%-a tönkrement: elégett, felrobbant, megolvadt, használhatatlanná vált. A KMKSZ új székházát Ungváron, a Zsupanat tér 12. szám alatt kezdtük el kialakítani, a református templommal szemben, egy volt banképületben. A vezetékes telefonok átkötését már megkezdte az Ukrtelekom, hamarosan elérhetőek leszünk a megszokott, régi telefonszámokon. Az iroda mobiltelefonja is elolvadt, benne a SIM-kártya is megsemmisült, de ettől függetlenül ugyanazon a számon hamarosan élni fog. Az új épületben még nagyon komoly átalakítási, belső szerkezetváltoztatási és javítási munkálatokat kell elvégezni. Egyelőre nem áll készen arra, hogy ott egy iroda működjön, de ideiglenesen jobb, mint az utcán. Elmondhatom, hogy az új épületben már fogadják a hozzánk forduló lakosokat az irodánk munkatársai. A KMKSZ-iroda működik, a KMKSZ mint szervezet működik, mi megtartottuk a Szövetség vezetőinek és titkárainak a gyűlését, készülünk a rendezvényekre, eseményekre, a projektjeinket továbbra is visszük és mozgatjuk. Tehát nem bénult meg a működés, csak egy kicsit nehézkesebbé vált minden, hisz az új helyen még nincs fűtés, nincsenek a termek berendezve, de a munka elvégzéséhez szükséges minimális feltételek már adottak.

Az irodáinkat a rendőrség most fokozottan védi. Ígéretet kaptunk arra, hogy a március 15-i eseményeinken olyan erejű rendfenntartó erők fogják a rendet biztosítani, hogy az ünnepségeinkre kilátogatók közül mindenki biztonságban érezheti magát, méltóképpen emlékezhetünk meg nemzeti ünnepünkről.

Örülünk, hogy ebben a helyzetben nemcsak Magyarország volt velünk szolidáris, hanem Kárpátalja politikai erőinek döntő többsége is, akik nyilatkozataikban elítélték azt, ami történt, és követelték az elkövetők elfogását, valamint a törvény szigorával lesújtó megbüntetését. Ez azt mutatja, hogy a Kárpátalján élő különböző népek és nemzetiségek egymással továbbra is békességben, barátságban kívánnak élni. Minden olyan próbálkozás, amely itt nemzetiségek közötti konfliktust igyekszik szítani és destabilizálni a vidékünket, az a mi mentalitásunktól idegen.

Badó Zsolt