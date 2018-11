Merkel: Ukrajna maradjon meg tranzitországnak az orosz gáz szállításában

Ukrajna biztonságának eleme, hogy megmarad tranzitországnak az orosz földgáz szállításában Európába – hangsúlyozta Angela Merkel német kancellár pénteken Varsóban, a lengyel-német kormányközi konzultációt követő sajtóértekezleten.

Lengyelországgal “közös célunk, hogy Ukrajnának, mely tranzitország az orosz földgáz számára, e tekintetben megmaradjon a szerepe, mert ez az ukrajnai biztonsággal is összefügg” – jelentette ki. Emellett fontosnak nevezte a gázszállítás diverzifikációját. “Németország ezért felgyorsítja az LNG-kikötő megépítésére vonatkozó terveit, úgy, hogy más forrásokat is felhasználhassa” – jelentette be.

Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő a sajtóértekezleten úgy látta: az Ukrajnán keresztül Európába zajló gázszállítást kiszoríthatja a Balti tenger alatt orosz-német beruházásként épülő Északi Áramlat-2 gázvezeték. Az ukrajnai gáztranzit Morawiecki szerint is “bizonyos garancia a legalább viszonylagos béke megőrzésére” Ukrajna azon részén, amelyet még nem ért háborús konfliktus.