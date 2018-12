Moszkva: az EJEB tájékoztatást kapott az elfogott ukrán tengerészekről

Tájékoztatta az Emberi Jogok Európai Bíróságát az orosz igazságügyi minisztérium arról, hogy a Kercsi-szoros közelében történt incidens során elfogott 24 ukrán haditengerész és elhárító jogi segítségnyújtásban részesül – közölte kedden a moszkvai szaktárca az Interfax hírügynökséggel.

Az EJEB a minisztériumtól tájékoztatást kapott a három sebesült állapotáról, a számukra biztosított egészségügyi ellátásáról, valamint arról, hogy a fogva tartottaknak nincsenek panaszai. Az elfogott 24 ukrán állampolgár sorsának alakulását a Krím és Oroszország emberi jogi biztosa folyamatosan figyelemmel kíséri.

Az európai bírói testülettel azt is közölték, hogy az elfogott ukránok ellen az orosz büntető törvénykönyv 3. fejezete 322. cikke alapján, az orosz államhatár csoportosan, előzetes összeesküvés alapján vagy szervezett csoportban, erő alkalmazása vagy erővel való fenyegetés mellett történt tiltott átlépése címén emeltek vádat.

November 25-én a Fekete-tengeren, a Kercsi-szoros közelében, a Krím partjaitól 13-14 tengeri mérföldre az orosz parti őrség tüzet nyitott három kisebb ukrán hadihajóra, amelyeket elfoglalt, a 24 főnyi legénység ellen pedig tiltott határátlépés címén eljárást indított.

Kijev szerint az ukrán hajók előre jelezték áthaladási szándékukat a Kercsi-szoroson, de nem kaptak választ, ezért az orosz fél indokolatlanul nyitott rájuk tüzet, megsértve az ENSZ tengerjogi egyezményét, valamint az Azovi-tenger és a Kercsi-szoros használatáról szóló kétoldalú megállapodást is. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy az ukrán járművek sértették meg Oroszország területi vizeit, és a figyelmeztető lövéseket is semmibe véve haladtak a Kercsi-szoros felé, amelyen az áthajózás engedélyköteles. Orosz állítás szerint az ukrán hajók vették elsőként célba az orosz parti őrség járműveit.

A történtek miatt 30 napra hadiállapotot – az ukrán jog szerint a rendkívüli állapot egyik fajtáját – vezettek be Ukrajnában. A nyugati országok zöme agresszióval és a nemzetközi jog megsértésével vádolta Oroszországot, önmérsékletre intette mindkét országot, és követelte az ukrán tengerészek elengedését. Moszkva szerint a kercsi “provokáció” ürügy volt a hadiállapot bevezetésére Petro Porosenko ukrán elnök számára, aki ekként igyekszik növelni esélyeit a március végén esedékes elnökválasztáson.

Az Interfax orosz hírügynökség az ukrán határőrizetre hivatkozva kedden azt írta, hogy a hadiállapot bevezetése óta 1020, Ukrajna területére belépni kívánó orosz állampolgárt fordítottak vissza.