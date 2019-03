Orbán: a Fidesz egyoldalúan felfüggeszti az Európai Néppártban jogainak gyakorlását

A Fidesz egyoldalúan felfüggeszti jogainak a gyakorlását az Európai Néppártban (EPP) az EPP által felkért háromtagú bizottság jelentésének elkészültéig – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke szerdán Brüsszelben az EPP politikai gyűlésének ülése utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján, amelyet élőben közvetített az M1 aktuális csatorna.

A néppárt felkért három bölcs embert, akik jelentést tesznek majd le, és az alapján el lehet majd dönteni, hogy mi lesz hosszabb távon a néppárt, illetve a néppárt és a Fidesz kapcsolatának a jövője – mondta Orbán Viktor, aki a testület felállítását vállalható megoldásnak nevezte.

“Minket nem lehet kizárni és felfüggeszteni sem, négy választást nyertünk meg a magyar polgárok akaratából. A legutóbbi három európai parlamenti választáson 47, 56 és 52 százalékot kaptunk. Nyilván egy ilyen párt nem engedi meg magának, hogy felfüggesszék vagy kizárják, mert akkor inkább feláll és távozik” – fogalmazott a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor közölte: azt a megoldást választottuk, hogy amíg a felkért három bölcs ember elkészül a jelentésével, addig “magunk részéről (…) egyoldalúan mi felfüggesztjük a jogaink gyakorlását és megvárjuk ennek a három ember jelentését, és utána ismét leülünk a néppárttal”.

A magyar miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország politikája változatlan, ezt világossá tette az EPP politikai közgyűlésén is. Szavai szerint ez vonatkozik arra, hogy Magyarország erős Európát, erős Európai Uniót akar, nem változik a bevándorlással kapcsolatos politikája, és elsődlegesnek tekinti a keresztény Európa, a keresztény kultúra védelmét.

Orbán Viktor közölte: a Fidesz is felállította a maga “három bölcs emberének bizottságát”, amelyet Novák Katalin, a Fidesz külügyekért felelős alelnöke vezet majd. A testület tagja lesz Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára és Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője.

Ők tárgyalnak majd a néppárt által delegált három emberrel, és tőlük várják majd azt a jelentést, amelyet letesznek a Fidesz asztalára az európai parlamenti választás után arról: hogyan alakítsák az EPP és a Fidesz viszonyát, van-e helye a néppártban a Fidesznek, milyen néppártban van helye, és abban mit kell képviselnie a Fidesznek – mondta el.

Orbán Viktor úgy fogalmazott: “az Európai Néppárt ma jó döntést hozott, mert megőrizte az egységet”. Jó döntést hozott abból szempontból, hogy a kampánynak egységesen tudunk nekivágni, továbbá, mert továbbra is támogatni tudjuk Manfred Webert, a Néppárt csúcsjelöltjét, valamint mert semmilyen utat nem zártunk le, így a választások után szabadon dönthetünk a néppárt és a Fidesz viszonyáról – fejtette ki.

A magyar miniszterelnök nagyon érdekesnek, izgalmasnak és tanulságosnak nevezte a néppártban lefolytatott vitát. Mint mondta, az elmúlt hetekben az EPP jövője kérdésessé vált, és a vita a néppárt jövőjéről szólt.

Az EPP egy példátlanul bátor vállalkozás: egy olyan pártcsalád, amely az egészen liberális baloldali pártoktól a “magunkfajta” keresztény-konzervatív jobboldali pártokig terjed – mondta Orbán Viktor, majd úgy folytatta: a kísérlet különlegessége, hogy megpróbálja ezeket az egymástól nagyon távol eső pártokat egy közösségben tartani. Az elmúlt időszakban ez egész jól sikerült, és így vált lehetővé, hogy az Európai Néppárt az európai pártpolitika legnagyobb ereje legyen – hangsúlyozta.

Orbán Viktor ugyanakkor rámutatott: az elmúlt hetekben az történt, hogy “ennek a nagy színes közösségnek” a baloldali liberális része, tizenhárom párt azzal a javaslattal állt elő, hogy zárják ki a néppártból azokat, akik “egészen a keresztény-konzervatív oldalon vannak”. Ezek vagyunk mi – jegyezte meg.

Mint elmondta, az EPP-t egy olyan szervezetté kívánják átalakítani, amelynek a “profilja sokkal szűkebb, és amelynek a súlypontja nem ott van, ahol most, hanem attól jóval balra, a liberális irányba”.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a vita különlegességét még az is adta, hogy egy választási kampány előestéjén történt mindez. “Meg kell mondanom, annál szebb ajándékot egyetlen politikai ellenfél sem kaphat, minthogy a másik párt a választások előtt két hónappal saját maga felszeletelésébe kezd” – fogalmazott.

A magyar miniszterelnök szerint miközben a tét az volt, hogy mi lesz az EPP jövője, mi lesz annak a szellemi, ideológiai karaktere, az is kérdés volt, hogy a néppárt képes lesz-e helyreállítani az egységét és egységes pártként fellépni a választáson azzal a céllal, hogy megverje a szocialistákat, és továbbra is a legerősebb pártcsalád legyen az Európai Unióban.

Orbán Viktor elmondta azt is, hogy tett kísérletet arra a tizenhárom párt elnökénél, hogy vonják vissza a kizárási indítványt, mert “ez nem jó a kampány szempontjából sem, és nem jó hosszabb távon az Európai Néppártnak sem, de erre nem voltak hajlandóak”. Ha visszavonták volna az indítványaikat, akkor nem kellett volna ezt a mai vitát lefolytatni – tette hozzá.

Hangsúlyozta: mi szeretnénk, hogy az Európai Néppárt maradjon továbbra is a legerősebb pártja az európai politikának, és azt, hogy egységes kampány tudjanak folytatni. Továbbá szeretnék, ha hosszabb távon a néppártban nem a baloldali liberális gondoltak uralkodnának, hanem egy kiegyensúlyozott pártcsalád maradna, ami csak úgy lehetséges, ha abban “mi, a keresztény-konzervatív értékeket képviselő párt is jelen vagyunk” – mondta Orbán Viktor.

Közölte, az egység érdekében választották a 2000-es években már kipróbált osztrák forgatókönyvet, és ezt terjesztették elő kompromisszumként. Az osztrák néppártot 2000-ben ki akarták zárni “mindenhonnan”, mert akkor koalíciós kormány hoztak létre Haiderral, és akkor is három bölcs embert kért fel vizsgálatra az EPP – emlékezetett.