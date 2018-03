Orbán: jövőt is választ magának Magyarország

A miniszterelnök arra kéri a választókat, ne csak a jelenre, hanem a jövőre is gondoljanak április 8-án, mert nemcsak egyszerűen egy kormányról és egy parlamentről fognak dönteni, hanem jövőt is választ magának Magyarország.

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádióban azt mondta: vagy nemzeti kormány lesz, és Magyarország magyar ország marad, vagy egy internacionalista kormány, amelyet alapvetően Soros György állít majd fel, és akkor Magyarország bevándorlóországgá válik.

Hangsúlyozta: a kormánypártok az ország sorsa szempontjából a legfontosabb kérdésről beszélnek, a bevándorlásról, mert hiába fejlődik az ország, a bevándorlás felemésztené ennek hasznait.

Az ellenzéki pártok kampányában azonban ennek se híre, se hamva, nem beszélnek a jövő legfontosabb kérdéséről – mondta a miniszterelnök, aki szerint ennek az az oka, hogy “nemzetközi cenzúra alatt állnak”.

Orbán Viktor szólt arról is, hogy egymás után látnak napvilágot olyan hangfelvételek, amelyeken maguk “a Soros-hadsereg tisztjei” beszélnek működésükről. A mechanizmus lényege – mondta -, hogy a Soros György pénzéből beszervezett aktivistákat civil szervezetekbe tömörítik, majd ezek hivatalosan is fellépnek a “Soros György birodalmának eszmerendszeréhez” tartozó célokért, amelyek közül most a legfontosabb a bevándorlás, a nemzetekre és keresztény életelvekre épülő keresztény Európa megszüntetése. Ezek az NGO-k azután megtámadják a bevándorlásellenes kormányokat, amelyekre Brüsszelből is nyomást gyakorolnak, majd a választások befolyásolásával el akarják érni, hogy bevándorlás- és Soros-párti képviselők kerüljenek a parlamentekbe, végül pedig a kormányokba is beépülnek, és átalakítják a kiszemelt országokat – fejtette ki, hozzáfűzve, hogy az üzleti haszon pedig Soros Györgyékhez kerül.

Közölte: Magyarországon körülbelül 2 ezer fizetett ember dolgozik azért, hogy a választási kampányban megbuktassák a kormányt, és egy bevándorláspárti, Soros György által is elfogadható kabinetet hozzanak létre.

“Pontosan tudjuk, névre szólóan is tudjuk, hogy nagyjából kicsodák hogyan és miképpen dolgoznak Magyarország bevándorlóországgá alakítása érdekében” – jelezte, hozzátéve, hogy ezért is terjesztették elő a “Stop Soros” törvénycsomagot.

A miniszterelnök kifejtette továbbá: a brüsszeli bürokraták júniusban akarnak döntést hozni az új bevándorlási rendszerről, a bolgár EU-elnökség által a témában készített tervezeteket azonban Magyarország elhibázottaknak tartja, mert a bevándorlószétosztásra helyezik a hangsúlyt a határvédelem helyett. Azt mondta, ha Magyarország elfogadná ezt a javaslatot, több mint 10 ezer bevándorlót kellene azonnal befogadnia, és “9 millió forint koponyánkénti pénzösszeget is biztosítani kellene” az ellátásukra.

Hangsúlyozta: a júniusi EU-csúcson olyan miniszterelnöknek kell képviselnie Magyarországot, aki meg tudja védeni ettől a tervezettől az országot.

Nagypéntek alkalmából a kormányfő úgy fogalmazott: a keresztény Európa kulturális értelemben olyasmi, mint a levegő, “természetes módon vesz bennünket körül, ezt nevezzük otthonosságnak, ezért érezzük magunkat otthon a keresztény Európában és a keresztény Magyarországon”. Ezért is van az – folytatta -, hogy a keresztény Európa kérdése politikai kérdéssé vált, arról folyik a vita, hogy “az általunk szeretett életmódot” sikerül-e megőrizni, vagy azt külső hatásra megváltoztatják.

Véleménye szerint azonban Nyugat-Európában a fiataloknak egy olyan életre kell felkészülniük, amelynek során még látni fogják, amikor elveszítik a keresztény Európát, és a saját világukban kisebbségbe kerülnek.

Ez a veszély mindenkinek ott lebeg a feje felett, az a kérdés, milyen választ adnak erre a különböző európai népek: vannak országok, amelyek a nyitott társadalommal reagálnak, és vannak – ilyen a közép-európaiak többsége -, amelyek meg akarják védeni a mostani életüket – fejtette ki Orbán Viktor.

Szerinte egyébként a brüsszeli, nyugat-európai vezetőket azért is nehéz meggyőzni ebben a kérdésben, mert más világban élnek, mint az átlagos polgárok: általában védett emberekről vannak szó, jó helyeken, védett kerületekben laknak, nem utaznak metrón, a környékükön nincsenek no-go zónák, így az ő életminőségük a migrációval nem változik meg közvetlenül.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a 2015-ös röszkei zavargás óta, amikor “ránk rúgták az ajtót, és elfoglalták Magyarországot”, a magyaroknak van személyes tapasztalata a témában.

Szó volt a rádióinterjúban a téli rezsicsökkentésről is, amellyel kapcsolatban Orbán Viktor megerősítette: a kormány egyedi döntésekkel az olyan társasházakban élőknek is biztosítja az őket megillető rezsicsökkentést, ahol a háztartások egy fogyasztóként vannak lekönyvelve. Ugyanígy azokra a településekre is eljuttatják háztartásonként a 12 ezer forintot, ahol egyáltalán nincs gázszolgáltatás – közölte.