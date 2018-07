Őry: nem kifogások, megoldások kellenek a felvidéki magyar nyelvhasználatra

A magyar nyelvhasználatra megoldásokat, nem pedig kifogásokat kell találnia a szlovák kormánynak – jelentette ki Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Tanácsának elnöke pénteken egy a Gombaszögi Nyári Táborban tartott fórumon.

A felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényén tartott fórumon az MKP politikusa és Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos beszélgetett a magyar nyelvhasználat felvidéki jogi szabályozásáról és a két nyelven történő megjelenítést célzó törekvésekről.

“A kisebbségi nyelvhasználat terén Szlovákiában jelenleg csak felületkezelés zajlik, mélységében pedig nem történnek olyan folyamatok, amelyek a fennálló problémák megoldását céloznák” – mondta Őry Péter. Hozzáfűzte: a helyzet az, hogy a kormányzat inkább egy-egy jelenségre reagál, ahelyett, hogy a probléma alapját próbálná orvosolni, amire pedig úgy kerülhetne sor, hogy a kisebbségi nyelvhasználati törvényben egyenrangúvá és egyenjogúvá tennék a kisebbségek nyelvét a többségi társadalom nyelvével.

“Nem alárendelt, hanem egyenrangú szerepkörbe kell hozni a magyar nyelvet Szlovákiában” – szögezte le a felvidéki magyar párt politikusa. A beszélgetés során rámutatott: a jogi hiányosságok mellett az is jelentős problémának számít a kisebbségi nyelvek használata terén, hogy sok esetben nem tartatják be a meglévő szabályozást sem. Konkrét eseteket felhozva példaként hozta fel azt is, hogy a szlovák közszolgálati médiában évek óta nem tartják be azt az adásidőt, amely a magyar közösségnek számaránya alapján járna.

“Semmi mást nem kérünk, mint hogy biztosítva legyen ez az arányosítás, s ez mindenre érvényes, legyen szó támogatáspolitikáról, nyelvhasználatról vagy bármi másról” – jelentette ki Őry Péter.

Bukovszky László felidézte: a múlt század kilencvenes évei óta minden szlovák kormány kormányprogramja csak egy általános, klisés megfogalmazást tartalmazott az országban élő kisebbségek jogainak és kultúrájának megőrzésére vonatkozóan, ő azonban azon igyekszik, hogy ezek a szavak ne üres frázisok legyenek. A kisebbségi nyelvhasználat terén van még mit tenni, de sikerült előrelépéseket is elérni – vélekedett a kormánybiztos, aki a vasúti feliratok kétnyelvűsítését hozta fel példának.

“Nem toporgunk egy helyben, ma még ezek az eredmények nem annyira látványosak, de idővel teljesen más közegben fogunk élni” – mondta a kormánybiztos.