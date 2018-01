Parubij: Oroszország a Krím után még legalább hét megyét elfoglalt volna

Oroszország 2014 tavaszán a Krími Autonóm Köztársaság mellett még legalább hét megye megszállására készült Ukrajna déli és keleti részében, amit Viktor Janukovics, a kijevi Majdan-tüntetések nyomán hivatalából leváltott volt államfőnek Vlagyimir Putyinhoz írt levele legitimált – jelentette ki Andrij Parubij, az ukrán parlament házelnöke szerdán Kijevben a Janukovics ellen hazaárulás vádjával indított perben tett tanúvallomásában.

A parlament jelenlegi elnöke 2013 novemberétől 2014 februárjáig a Majdan-tüntetők önvédelmi erőinek parancsnoka volt, majd 2014 augusztusáig a nemzetbiztonsági és védelmi tanácsot (RNBO) vezette.

Az európai integrációt és hatalomváltást követelő tüntetések nyomán Oroszországba menekült és most is ott tartózkodó Janukovics ellen távollétében indult eljárás Ukrajnában hazaárulás vádjával. A főügyészség a vádat főként arra az írásos nyilatkozatra alapozza, amelyben a leváltott államfő 2014. március 1-jén Moszkva ENSZ-képviseletén keresztül kérte Oroszország fegyveres erőit, hogy küldjenek csapatokat Ukrajnába. Ezt tavaly januárban az ENSZ-ben is megerősítették Kijevnek.

Parubij tanúvallomásában azt a meggyőződését hangoztatta, hogy Janukovics Putyinhoz intézett levele alapul szolgált a déli és keleti országrészben arra, hogy a fegyveres testületek tagjai szabotálják az új kijevi vezetés utasításait.

A házelnök közölte, hogy Janukovics Oroszországba menekülése után “minden irányból” orosz fegyveres támadásra számítottak. Szavai szerint a védelmi tanács 2014. február 28-i ülésén felvetődött az is, hogy az orosz fegyveres erők észak felől Kijevre támadhatnak.

A politikus elmondása szerint 2014 februárjának vége és márciusának eleje között felhívta őt telefonon Vlagyimir Zsirinovszkij orosz politikus, a jobboldali, nacionalista liberális demokrata párt elnöke, aki azzal fenyegette meg őt, hogy Oroszországban eljárást indítanak ellene, ha Ukrajna “védekezni fog” a megszállással szemben.

A házelnök vallomásában kitért arra, hogy tudomása alapján az orosz titkosszolgálatok Ukrajna déli és keleti régióiban már 2012-ben elkezdtek ügynökhálózatokat kiépíteni. Ezek – mint mondta – olyan szervezetek voltak, amelyek fedőtevékenysége a második világháborús események “rekonstruálása” volt, a valóságban viszont ügynököket toboroztak, valamint részletes terveket készítettek a helyi önkormányzati szervek intézményeinek elfoglalására, továbbá az orosz csapatok bejövetelének előkészítésére. Parubij szavai szerint ilyen hálózatok működtek Donyeck, Luhanszk, Harkiv, Zaporizzsja, Mikolajiv, Odessza és Herszon megyékben. Hozzátette, hogy a szervezetek egymással nem álltak kapcsolatban, hanem közvetlenül az orosz titkosszolgálatok irányították azokat.

A Janukovics ellen hazaárulás vádjával folyó perben tavaly decemberben tett tanúvallomást Arszenyij Jacenyuk volt ukrán kormányfő, a mostani kormánykoalíció kisebbik pártja, a Népi Front vezetője és Arszen Avakov belügyminiszter.