Porosenko: a parlament törölje el a civil aktivisták vagyonbevallási kötelezettségét

Petro Porosenko ukrán elnök sürgette szerdán a parlamentet, hogy törölje el a korrupció elleni küzdelemmel foglalkozó társadalmi szervezetek képviselőire vonatkozó, elektronikus vagyonbevallási kötelezettséget, amelyet az államfő hibának nevezett.

Az elnöki hivatal sajtószolgálata által kiadott közlemény szerint Porosenko kijelentette: a palamentben kivétel nélkül minden frakciónak “meg kell végre hallania” a civil társadalom és Ukrajna nemzetközi partnereinek emellett szóló érveit.

A közleményt a hivatal azután adta ki, hogy Johannes Hahn, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért felelős tagja szerdán kemény bírálattal illette Kijevet egy Brüsszelben kiadott közleményében a korrupcióellenes küzdelemmel foglalkozó társadalmi szervezetek képviselőinek elektronikus úton történő vagyonbevallásra kötelezése miatt. Az úgynevezett e-deklarációk benyújtási határideje az érintett civil szervezeti képviselők számára április 1-jén jár le.

Hahn azzal vádolta meg az ukrán vezetést, hogy ezzel megszegte az Európai Unió felé tett kötelezettségvállalását. A civil szervezetek vezetőinek vagyonbevallási kötelezettség alá vonása szavai szerint ellentétes Ukrajna “európai aspirációival” és a nemzetközi partnerek, köztük az EU, a Velencei Bizottság és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) ajánlásaival. Az EU-biztos felhívta a figyelmet arra, hogy a civil társadalom számára biztosítani kell a lehetőséget az állami vezetők tevékenységének ellenőrzésére, méghozzá a nélkül, hogy ez elé bármiféle akadályt gördítenének. Hangsúlyozta, hogy az e-deklarációs rendszer – amelynek bevezetését egyébként az EU szorgalmazta Ukrajnában – arra hivatott, hogy gátat vessen az állami szintű korrupciónak, a civil szervezetek képviselői viszont nem állami tisztségviselők.

2016 márciusában lépett életbe a korrupcióellenes küzdelem jegyében az az ukrán törvény, amely szerint a vagyonbevallásra kötelezett állami, kormányzati és önkormányzati tisztségviselőknek, parlamenti képviselőknek, továbbá bíráknak, ügyészeknek és egyéb hivatalnokoknak évente elektronikus formában kell benyújtaniuk a vagyonbevallásukat. Az e-deklaráció bevezetését – amely nyilvánosan hozzáférhetővé teszi a vagyonnyilatkozatokat bárki számára, továbbá kötelezi az érintetteket nemcsak éves bevételük és ingatlanjaik, hanem bankbetétjeik, készpénzük és értéktárgyaik bevallására is – az Európai Unió szabta feltételül Ukrajnának a vízummentesség megadásához, valamint a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is a további hitelek nyújtásához.

Az elektronikus vagyonbevallásra kötelezettek körét fokozatosan bővítették. Tavaly márciusban törvénymódosítást fogadott el a parlament, amely a korrupcióellenes küzdelemmel foglalkozó társadalmi szervezetek képviselőire is kiterjesztette ezt a kötelezettséget. A döntés komoly felháborodást váltott ki az ukrajnai civil társadalomban, de külföldön is. Az Európai Unión kívül az Európa Tanács Velencei Bizottsága és az EBESZ is kifejezésre jutatta nemtetszését. Porosenko ennek ellenére 2017. március 27-én aláírta a jogszabályt. Még aznap találkozott viszont civil szervezetek képviselőivel, akikkel megállapodott, hogy munkacsoportot hoznak létre a jogszabály módosításának kidolgozására.

Az ukrán elnök hivatala szerdai közleményében emlékeztetett arra, hogy az államfő még tavaly nyáron törvényjavaslatot nyújtott be a civil szervezetekre vonatkozó módosítás eltörlésére, de a törvényhozás nem tűzte napirendjére. “Az államfő ismételten aláhúzta, hogy hiba volt a civil szervezetek képviselőinek e-deklaráció benyújtására kötelezése. Meggyőződése szerint ez azonban nem visszafordíthatatlan, ki lehet, és ki is kell a hibát javítani” – fejtette ki Porosenko hivatala a közleményben.

A múlt héten a kijevi parlament megvitatott egy átmeneti javaslatot, amely legalább a vagyonnyilatkozat benyújtási határidejét elhalasztotta volna. Az előterjesztés azonban többszöri nekifutásra sem kapta meg a szükséges számú támogató szavazatot.